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إصابة طفل في حادث سير أمام جزيرة البط على بحيرة قارون بالفيوم

السبت 24/يوليو/2021 - 10:38 ص
بوابة الفجر
الفيوم: ريهام على
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أصيب طفل يبلغ من العمر 12 عاما، ومقيم بقرية خلف الحبون التابعة لمركز شرطة سنورس، بمحافظة الفيوم، إثر حادثة سير علي ضفاف بحيرة قارون أمام جزيرة البط.

تلقي اللواء رمزي المزين، مدير أمن الفيوم، إخطار من العميد محمد ثابت، مٱمور مركز سنورس، بورود إشارة من مرفق الإسعاف بحدوث حادثة علي طريق بحيرة قارون.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة سنورس برئاسة الرائد محمد هاشم، رئيس مباحث المركز وتبين من المعاينة الأولية بإصابة طفل يبلغ من العمر 12عاما ومقيم بعزبة خلف الحبون إثر اصطدام سيارة وفرة هاربة وتم نقل الطفل إلي مستشفي الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وقررت النيابة العامة بتفريغ الكاميرات ومعرفة السيارة الذي اصطدمت الطفل.

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