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من أجل التوصل إلى اتفاق سلام.. طالبان تصر علي رحيل الرئيس الأفغاني

السبت 24/يوليو/2021 - 10:46 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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قالت حركة طالبان، إنها لا تريد احتكار السلطة، لكنهم تصر على أنه لن يكون هناك سلام في أفغانستان حتى تكون هناك حكومة جديدة متفاوض عليها في كابول وإقالة الرئيس أشرف غني.

في مقابلة مع وكالة أسوشيتيد برس، أوضح المتحدث باسم طالبان، سهيل شاهين، وهو أيضًا عضو في فريق التفاوض للجماعة، موقف المتمردين بشأن ما يجب أن يأتي لاحقا في بلد على حافة الهاوية. فقد استولت طالبان بسرعة على الأراضي في الأسابيع الأخيرة، واستولت على معابر حدودية استراتيجية وتهدد عددًا من عواصم المقاطعات - وهو تقدم يأتي مع مغادرة آخر جنود الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي أفغانستان.

هذا الأسبوع، قال الضابط العسكري الأمريكي الكبير، الجنرال مارك ميلي، في مؤتمر صحفي في البنتاغون إن طالبان لديها "زخم استراتيجي"، ولم يستبعد سيطرة طالبان الكاملة. لكنه قال إن ذلك ليس حتميا. واضاف "لا أعتقد أن اللعبة النهائية قد كتبت بعد". وأثار ذكريات حركة طالبان آخر مرة في السلطة قبل حوالي 20 عامًا، عندما فرضوا نمطًا متشددًا من الإسلام حرم الفتيات من التعليم ومنع النساء من العمل، مما أثار مخاوف لدى الكثيرين من عودتهن. يتقدم الأفغان الذين يستطيعون تحمل نفقاتهم بالآلاف للحصول على تأشيرات لمغادرة أفغانستان، خوفًا من الانحدار العنيف إلى الفوضى. اكتمل انسحاب الولايات المتحدة والناتو بنسبة تزيد عن 95٪ ومن المقرر أن ينتهي بحلول 31 أغسطس.

وقال شاهين إن طالبان ستلقي أسلحتها عندما يتم تشكيل حكومة تفاوضية مقبولة لجميع أطراف الصراع في كابول وتذهب حكومة غني. واضاف "أريد أن أوضح أننا لا نؤمن باحتكار السلطة لأن أي حكومة (سعت) لاحتكار السلطة في أفغانستان في الماضي، لم تكن حكومات ناجحة"، بما في ذلك على ما يبدو حكومة طالبان التي استمرت خمس سنوات. وتابع "لذلك لا نريد تكرار نفس الصيغة."

لكنه أيضًا لم يتهاون مع استمرار حكم غني، ووصفه بأنه مروِّج حرب واتهمه باستغلال خطابه يوم الثلاثاء في يوم عيد الأضحى الإسلامي في التعهد بشن هجوم على طالبان. ورفض شاهين حق غني في الحكم، وأعاد إحياء مزاعم بتزوير واسع النطاق أحاط بفوز غني في انتخابات 2019. بعد ذلك التصويت، أعلن كل من غني ومنافسه عبد الله عبد الله نفسيهما رئيسًا. بعد اتفاق حل وسط، أصبح عبد الله الآن رقم 2 في الحكومة ويرأس مجلس المصالحة.

وردا على سؤال حول مطالبة طالبان بإقالة غني كشرط لاتفاق سلام، أكدت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكي يوم الجمعة دعم الرئيس جو بايدن للرئيس الأفغاني. وقالت بساكي: "الرئيس والإدارة يدعمان قيادة الشعب الأفغاني، بما في ذلك أشرف غني". وفي مكالمة هاتفية يوم الجمعة، أخبر بايدن غني أنه أدرج 3.3 مليار دولار لقوات الأمن الأفغانية في طلب ميزانية العام المالي 2022، وفقًا للبيت الأبيض.

وتشمل المساعدات العسكرية مليار دولار لدعم القوات الجوية الأفغانية وجناح المهام الخاصة، ومليار دولار للوقود والذخيرة وقطع الغيار، و700 مليون دولار لدفع رواتب الجنود الأفغان. وقال البيت الأبيض في بيان إن الزعيمين اتفقا على أن الهجوم العسكري لطالبان "يتعارض بشكل مباشر مع مطالبة الحركة بدعم تسوية تفاوضية للصراع".

وكثيرا ما قال غني إنه سيبقى في منصبه حتى تتمكن الانتخابات الجديدة من تحديد الحكومة المقبلة. ويتهمه منتقدوه - بمن فيهم منتقدون من خارج طالبان - بالسعي فقط للاحتفاظ بالسلطة، مما تسبب في انقسامات بين مؤيدي الحكومة.

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