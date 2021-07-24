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في هذا الموعد..طرح فيلم "قصة 200 جنيه" بالسينمات

السبت 24/يوليو/2021 - 10:50 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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يواصل صناع فيلم "قصة 200 جنيه" حالياً تصوير المشاهد المتبقية لهم، استعدادًا لطرح الفيلم بالسينمات خلال الفترة المقبلة، حيث من المقرر طرحه يوم 18 أغسطس المقبل.

فيلم "200 جنيه" من تأليف أحمد عبد الله، إخراج محمد أمين، بطولة نيللي كريم، إسعاد يونس، هاني رمزي، ليلى علوي، خالد الصاوي، أحمد رزق، ملك قورة، مي سليم، وتدور أحداثه حول ورقة الـ200 جنيه، وكيف تنتقل من شخص لآخر من مختلف الطبقات الاجتماعية.


وفي سياق آخر، يعرض لهاني رمزي حالياً مسرحية "أبو العربي"، وهي من تأليف محسن رزق، وورشة كتابة أحمد مصطفى، ومصطفى نعمان ومحمود كابو، وإخراج تامر كرم، بطولة حجاج عبدالعظيم، محمد جمعة، داليا البحيري، ليلى عز العرب، عمرو عبد العزيز.

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