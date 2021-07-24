Advertisements
توافد طلاب الثانوية على لجان المنيا لأداء امتحان الفيزياء
السبت 24/يوليو/2021 - 10:51 ص
أحمد الخميسي
Advertisements
بدأ طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة، في محافظة المنيا، في التوافد على لجان الامتحانات، اليوم السبت؛ لأداء امتحان مادة الفيزياء.
وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قد تابع استعدادات لجان الامتحانات داخل مراكز المحافظة، ووجّه رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بتقديم كافة أنواع الدعم لمديرية التربية والتعليم وخاصة أعمال النظافة ورفع المخلفات من محيط اللجان، مؤكدا على تواجد طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة وكذلك سيارة إسعاف في نقاط محددة لاستقبال أي حالة طوارئ.
وقال محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إن إجمالي عدد الطلاب المؤديين لامتحانات الشهادة الثانوية العامة يبلغ 34 ألف و524 طالب وطالبه بنطاق 87 لجنه بجميع مراكز المحافظة.
على صعيد آخر، تصدر هاشتاج "ادعم طارق شوقي" تريند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لدعم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمنظومة التعليمية الجديدة التي تطبقها الوزارة في السنوات الأخيرة.
وغرد عدد من مستخدمي "تويتر" دعمًا لوزير التربية والتعليم، خاصة بعد ملاحقة العديد من الصفحات المزيفة التي تدعي تسريبها لامتحانات الثانوية العامة بغرض الاحتيال على الطلاب، وجهود الوزارة خلال السنوات الماضية من أجل الارتقاء بالمنظومة التعليمية المصرية.
وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قد تابع استعدادات لجان الامتحانات داخل مراكز المحافظة، ووجّه رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بتقديم كافة أنواع الدعم لمديرية التربية والتعليم وخاصة أعمال النظافة ورفع المخلفات من محيط اللجان، مؤكدا على تواجد طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة وكذلك سيارة إسعاف في نقاط محددة لاستقبال أي حالة طوارئ.
وقال محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إن إجمالي عدد الطلاب المؤديين لامتحانات الشهادة الثانوية العامة يبلغ 34 ألف و524 طالب وطالبه بنطاق 87 لجنه بجميع مراكز المحافظة.
على صعيد آخر، تصدر هاشتاج "ادعم طارق شوقي" تريند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لدعم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمنظومة التعليمية الجديدة التي تطبقها الوزارة في السنوات الأخيرة.
وغرد عدد من مستخدمي "تويتر" دعمًا لوزير التربية والتعليم، خاصة بعد ملاحقة العديد من الصفحات المزيفة التي تدعي تسريبها لامتحانات الثانوية العامة بغرض الاحتيال على الطلاب، وجهود الوزارة خلال السنوات الماضية من أجل الارتقاء بالمنظومة التعليمية المصرية.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements