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توافد طلاب الثانوية على لجان المنيا لأداء امتحان الفيزياء

السبت 24/يوليو/2021 - 10:51 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد الخميسي
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بدأ طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة، في محافظة المنيا، في التوافد على لجان الامتحانات، اليوم السبت؛ لأداء امتحان مادة الفيزياء.

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قد تابع استعدادات لجان الامتحانات داخل مراكز المحافظة، ووجّه رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بتقديم كافة أنواع الدعم لمديرية التربية والتعليم وخاصة أعمال النظافة ورفع المخلفات من محيط اللجان، مؤكدا على تواجد طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة وكذلك سيارة إسعاف في نقاط محددة لاستقبال أي حالة طوارئ.

وقال محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إن إجمالي عدد الطلاب المؤديين لامتحانات الشهادة الثانوية العامة يبلغ 34 ألف و524 طالب وطالبه بنطاق 87 لجنه بجميع مراكز المحافظة.

على صعيد آخر، تصدر هاشتاج "ادعم طارق شوقي" تريند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لدعم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمنظومة التعليمية الجديدة التي تطبقها الوزارة في السنوات الأخيرة.

وغرد عدد من مستخدمي "تويتر" دعمًا لوزير التربية والتعليم، خاصة بعد ملاحقة العديد من الصفحات المزيفة التي تدعي تسريبها لامتحانات الثانوية العامة بغرض الاحتيال على الطلاب، وجهود الوزارة خلال السنوات الماضية من أجل الارتقاء بالمنظومة التعليمية المصرية.

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طلاب الثانوية العامة 2021 امتحان الفيزياء الثانوية العامة

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