غلق محلات وإعدام أغذية فاسدة في حملة صحية بالدقهلية

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة ورؤساء الوحدات المحلية بالمحافظة شن حملات مكبرة للمرور والرقابة علي المحلات والمطاعم.



وقد أسفرت الحملات التي قامت بها الوحدات المحلية بمراكز ومدن المنصورة وجمصة وشربين ونبروة السنبلاوين حيث تم المرور على 86 منشأة وتقرر غلق 2 مطعم داخل إحدى القري السياحية لوجود خطر داهم من استمرار التشغيل بالإضافة أنه تقرر غلق 6 كافتيريات لوجود خطر داهم كما تم تحرير ٣٨ محضر جنحة صحية لوجود نقص في الإشتراطات الصحية وخطر داهم من استمرار التشغيل وكذلك تم تحرير32 محضر جنحة صحية لعدم حمل شهادة صحية تثبت الخلو من الأمراض بإجمالي 70 محضر مخالفات متنوعة.



وقرر المحافظ إحالة جميع المحاضر للنيابة العامة لإعمال شئونها فى الوقائع المذكورة وأن يتم فورا اتخاذ الإجراءات القانونية للغلق الإدارى للمنشآت التي تم ضبطها تدار بدون ترخيص.



جاءت تصريحات وقرارات محافظ الدقهلية بعد إطلاعه على التقرير الذي عرضه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بشأن حملات التفتيش والرقابة بمديرية الصحةخلال أيام العيد.



وأوضح التقرير أنه تم إعدام 1135 كيلو أغذية مختلفة و279 لتر زيوت محروقة وعصائر غير صالحة للاستخدام الآدمى كما تم التنبية في كافة المنشات علي ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية والتباعد بين الطاولات.



ووجه محافظ الدقهلية وكيل وزارة الصحة بمتابعة تصرفات النيابة فى المحاضر المشار إليها.



وشدد المحافظ على أهمية استمرار تكثيف الحملات والمتابعة المستمرة لإحكام الرقابه الصحية ضمانا لتوافر السلع بالكميات والجودة المطلوبة حرصا على صحة وسلامة المواطنين.





وأضاف المحافظ ان تلك الحملات تأتي فى إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية للمواطنين بالجودة والأسعار المناسبة بالمحافظات، وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية وتنفيذا لخطة محافظة الدقهلية في هذا الشأن.