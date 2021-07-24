البرازيل تعيد فتح أبوابها وسط تهديد يلوح في الأفق من متغير دلتا

مع بدء تراجع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البرازيل، أدى الشعور المتجدد بالتفاؤل إلى قيام حكام الولايات بالتراجع عن القيود، وبدأ مشجعو كرة القدم في العودة إلى الملاعب، وصرح عمدة ريو دي جانيرو بحفل رأس السنة الشهير في المدينة.





لكن هناك سؤال واحد يلوح في الأفق حول هذه العلامات المبكرة للتعافي: ماذا سيحدث عندما ينتشر متغير دلتا من كوفيد 19 في معظم البلدان غير المحصنة، والتي لديها بالفعل ثاني أعلى عدد وفيات في العالم حيث بلغ عدد الوفيات 547000؟





يعزز المتغير الحالات والوفيات على مستوى العالم بعد فترة من التراجع، وتتوقع منظمة الصحة العالمية أنه سيصبح مهيمنًا في غضون أشهر. السباق مستمر لتطعيم أكبر عدد ممكن من البرازيليين. وشهدت البلدان التي نجحت في القيام بذلك، مثل المملكة المتحدة، ارتفاعًا في الإصابات في الأسابيع الأخيرة - ولكن دون ارتفاع مماثل في الأمراض الخطيرة أو الوفيات.





يشعر الخبراء بالقلق من أنه من غير المرجح أن تفعل البرازيل الشيء نفسه في الوقت المناسب. وقال جونزالو فيسينا، أستاذ الصحة العامة في جامعة ساو باولو، "سيكون انفجارًا.. ستكون هناك موجة جديدة. نحن نفتح أكثر من اللازم ".



