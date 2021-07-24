Advertisements
البرازيل تعيد فتح أبوابها وسط تهديد يلوح في الأفق من متغير دلتا
السبت 24/يوليو/2021 - 10:51 ص
منار طارق
Advertisements
مع بدء تراجع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البرازيل، أدى الشعور المتجدد بالتفاؤل إلى قيام حكام الولايات بالتراجع عن القيود، وبدأ مشجعو كرة القدم في العودة إلى الملاعب، وصرح عمدة ريو دي جانيرو بحفل رأس السنة الشهير في المدينة.
لكن هناك سؤال واحد يلوح في الأفق حول هذه العلامات المبكرة للتعافي: ماذا سيحدث عندما ينتشر متغير دلتا من كوفيد 19 في معظم البلدان غير المحصنة، والتي لديها بالفعل ثاني أعلى عدد وفيات في العالم حيث بلغ عدد الوفيات 547000؟
يعزز المتغير الحالات والوفيات على مستوى العالم بعد فترة من التراجع، وتتوقع منظمة الصحة العالمية أنه سيصبح مهيمنًا في غضون أشهر. السباق مستمر لتطعيم أكبر عدد ممكن من البرازيليين. وشهدت البلدان التي نجحت في القيام بذلك، مثل المملكة المتحدة، ارتفاعًا في الإصابات في الأسابيع الأخيرة - ولكن دون ارتفاع مماثل في الأمراض الخطيرة أو الوفيات.
يشعر الخبراء بالقلق من أنه من غير المرجح أن تفعل البرازيل الشيء نفسه في الوقت المناسب. وقال جونزالو فيسينا، أستاذ الصحة العامة في جامعة ساو باولو، "سيكون انفجارًا.. ستكون هناك موجة جديدة. نحن نفتح أكثر من اللازم ".
وقد أحصت وزارة الصحة البرازيلية 140 حالة من نوع الدلتا بحلول يوم الجمعة، بما في ذلك الولايات الثلاث الأكثر اكتظاظًا بالسكان، و12 حالة وفاة. ويقول محللون إن الأرقام أقل من قيمتها بشكل كبير بسبب نقص الاختبارات وتسلسل الجينوم. لطالما عارض الرئيس جايير بولسونارو القيود وقلل من مخاطر COVID-19، وغالبًا ما قال إن العدوى أمر لا مفر منه. بدأ المشرعون التحقيق في طريقة تعامل إدارته مع الوباء، لا سيما سبب تباطؤ المسؤولين في الحصول على اللقاحات.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements