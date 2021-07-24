حتى لو الرصيد خلص.. أوقات لا يفصل فيها العداد مسبق الدفع (تعرف عليها)

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إن العداد مسبق الدفع آلية جديدة يتم التوسع فيها تدريجيًا، موضحًا أنه تم تركيب نحو 11 مليون عداد مسبق الدفع حتى الآن من أصل 37 مليون عداد، ويتقبى 27 مليون عداد تقليدي.





وأضاف "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن الهدف من العداد مسبق الدفع دقة حساب الاستهلاك، ومساعدة المواطن على التحكم في استهلاكه، فضلًا عن أنه تم تطويره وأصبح شحنه من منافذ الدفع الإلكتروني أو من خلال تطبيقات الهواتف الذكية.



