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حتى لو الرصيد خلص.. أوقات لا يفصل فيها العداد مسبق الدفع (تعرف عليها)
السبت 24/يوليو/2021 - 10:53 ص
رقية جمال
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قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إن العداد مسبق الدفع آلية جديدة يتم التوسع فيها تدريجيًا، موضحًا أنه تم تركيب نحو 11 مليون عداد مسبق الدفع حتى الآن من أصل 37 مليون عداد، ويتقبى 27 مليون عداد تقليدي.
وأضاف "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن الهدف من العداد مسبق الدفع دقة حساب الاستهلاك، ومساعدة المواطن على التحكم في استهلاكه، فضلًا عن أنه تم تطويره وأصبح شحنه من منافذ الدفع الإلكتروني أو من خلال تطبيقات الهواتف الذكية.
وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أن هناك أوقات صديقة مبرمجة بالعداد مسبق الدفع نفسه لا ينقطع فيها التيار حتى مع نفاذ الرصيد، وهي التوقيت من الخامسة مساءً وحتى العاشرة صباح اليوم التالي، وفي الإجازات الرسمية والأعياد، مشيرًا إلى أن العداد يعطي إنذارًا حال قرب نفاذ الرصيد، ومن الهام متابعة العداد باستمرار، مؤكدًا أن شحن العداد بقيمة أعلى من الاستهلاك لا يعني انتقال المستهلك لشريحة أعلى، وإنما الشريحة يتم تحديدها وفقًا لمعدل الاستهلاك.
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