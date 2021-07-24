Advertisements

الوداد البيضاوي يطلب ضم نجم الزمالك نهائيا

السبت 24/يوليو/2021 - 10:59 ص
بوابة الفجر
على خلاف
Advertisements

طلب مسؤولو الوداد البيضاوي المغربي التعاقد مع محمد أوناجم، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بصورة نهائية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

رحيل أوناجم عن الزمالك

وظهر محمد أوناجم جناح الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بمستوى جيد مع الوداد البيضاوي المغربي في الموسم الماضي منذ إعارته للفريق في يناير المنصرم.

من جانبه كشف مصدر بنادي الزمالك عن تفاصيل خطاب الوداد البيضاوي المغربي للنادي بشأن الحصول على خدمات أوناجم بشكل نهائي، خلال الموسم المقبل.

وأوضح المصدر أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك يرغب في عودة الجناح المغربي لصفوف الفريق في الموسم الجديد.

وأتم المصدر موضحا أن اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة حسين لبيب، بصدد رفض طلب الوداد البيضاوي المغربي بشأن ضم محمد أوناجم.

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يصدم موسيماني بهذا القرار

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. نقابة المهن الموسيقية تستنكر تصريحات إيمان البحر دويش

منذ حوالي 19 ساعة

موسيماني يُفجرها: 10% من لاعبي الأهلي يشربون الكحول

منذ حوالي 12 ساعة

خاص - وفاء عامر تتخذ إجراءً حاسمًا ضد مديري صفحاتها الإلكترونية بعد شائعة وفاة دلال عبد العزيز

منذ حوالي 8 ساعات

حقيقة انقلاب موسيماني على كهربا بعد مباراة البنك الأهلي

منذ ساعة و 23 دقيقة

صراع على الهداف.. ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز

منذ أقل من ساعة

عاجل.. رامي رضوان يكشف عن حقيقة وفاة دلال عبدالعزيز

منذ حوالي 10 ساعات

اعترافات جديدة لقاتل والده أمام النيابة العامة في الإسماعيلية

منذ ساعتين و 50 دقيقة

ضياء السيد يوصي الأهلي بضم هذه الصفقة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. وفاة الشاعر فؤاد حجاج صاحب أغنية "حديث الصباح والمساء"

منذ ساعة

مفاجأة.. الأهلي يحسم صفقة إفريقية

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الموت يفجع مستشار الرئيس للشؤون الصحية

منذ حوالي 11 ساعة

موعد مباراة برشلونة ضد جيرونا الودية اليوم السبت والقناة الناقلة

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل - فلورنتينو بيريز يقترب من ضم صفقة الذهب إلى ريال مدريد

منذ حوالي 18 ساعة

رد عنيف وقاسي من عبير صبري على شائعة وفاة دلال عبد العزيز

منذ ساعة

تفاصيل عرض جالطة سراي لضم نجم الأهلي

منذ ساعتين و 49 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:13 ص

عاجل.. الموت يفجع مستشار الرئيس للشؤون الصحية

عاجل.. وفاة الشاعر فؤاد حجاج صاحب أغنية "حديث الصباح والمساء"

10:16 ص

خاص - وفاء عامر تتخذ إجراءً حاسمًا ضد مديري صفحاتها الإلكترونية بعد شائعة وفاة دلال عبد العزيز

03:13 ص

حقيقة انقلاب موسيماني على كهربا بعد مباراة البنك الأهلي

09:59 ص

عاجل.. رامي رضوان يكشف عن حقيقة وفاة دلال عبدالعزيز

01:24 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان