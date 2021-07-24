الوداد البيضاوي يطلب ضم نجم الزمالك نهائيا

طلب مسؤولو الوداد البيضاوي المغربي التعاقد مع محمد أوناجم، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بصورة نهائية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

رحيل أوناجم عن الزمالك

وظهر محمد أوناجم جناح الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بمستوى جيد مع الوداد البيضاوي المغربي في الموسم الماضي منذ إعارته للفريق في يناير المنصرم.

من جانبه كشف مصدر بنادي الزمالك عن تفاصيل خطاب الوداد البيضاوي المغربي للنادي بشأن الحصول على خدمات أوناجم بشكل نهائي، خلال الموسم المقبل.

وأوضح المصدر أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك يرغب في عودة الجناح المغربي لصفوف الفريق في الموسم الجديد.

وأتم المصدر موضحا أن اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة حسين لبيب، بصدد رفض طلب الوداد البيضاوي المغربي بشأن ضم محمد أوناجم.