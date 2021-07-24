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موعد انطلاق الدوري الإسباني 2021 - 2022

السبت 24/يوليو/2021 - 11:01 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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كشف الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عن الموعد المقرر فيه أنطلاق مسابقة الدورى الإسباني "الليجا"، لهذا الموسم.


وأعلن الاتحاد الإسباني عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن موعد انطلاق الدوري الإسباني، في موسمه الجديد، يوم 13 أغسطس المقبل، على أن يختتم في 22 مايو 2022.


وتوج أتلتيكو مدريد الموسم الماضي ببطولة الدوري الإسباني الممتاز، بعد صراع قوي من ريال مدريد وبرشلونة، طوال أحداث الموسم.


وتنطلق مسابقة الدوري الإسباني الممتاز هذا الموسم بمباراة فالنسيا أمام نظيره خيتافي، وذلك يوم 13 أغسطس المقبل.


كما يواجه ريال مدريد نظيره ديبورتيفو ألافيس، وبرشلونة يلتقي مع ريال سوسيداد، فيما يواجه أتلتيكو مدريد نظيره سيلتا فيجو، وذلك في افتتاحية مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.

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ى ريال مدريد موعد انطلاق الدوري الإسباني 2021 - 2022 كره القدم

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