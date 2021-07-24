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ليلي أحمد زاهر عن شائعة وفاة دلال عبد العزيز:"حرام عليكوا"

السبت 24/يوليو/2021 - 11:08 ص
بوابة الفجر
أروى حمدي
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أعربت الفنانه ليلي أحمد زاهر عن استياءها الشديد من شائعة وفاة الفنانة دلال عبد العزيز، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت ليلى أحمد زاهر صورة للفنانة دلال عبد العزيز، وعلقت عليها قائلة:"ربنا يديكي الصحة و يشفيكي و يقومك بالسلامة يا رب". 

وتابعت قائلة:"حقيقي أنا مش مصدقة الناس اللي بتقول اشاعات زي دي بجد بتستفيدو إيه؟ بجد حرام عليكم بدل ما تنزلو اشاعات كاذبةع لشان بس الفيوس و التريند ادعولها ربنا يشفيها و يقومها بالسلامة و يصبر بناتها و اهلها، حقيقي ناس مريضه بجد". 

وأضافت :" أنا بطلب من أي حد يشوف البوست ده يدعي كتير لأستاذة دلال عبدالعزيز إن ربنا يقومها بالسلامة الدعاء يرد القدر".


والجدير بالذكر أن أخر أعمال الفنانه ليلى زاهر الدراميه شاركت مؤخرًا في مسلسل " في بيتنا روبوت" وهو من بطوله عمرو وهبه، ليلي أحمد زاهر، شيماء سيف، هشام جمال، دلال عبد العزيز، محمد أسامه، طه دسوقي ، ومن إخراج وليد الحلفاوي، تأليف أحمد محي.

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