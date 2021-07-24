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إجلاء أكثر من 13 ألف شخص بسبب الفيضانات في الفلبين

السبت 24/يوليو/2021 - 11:13 ص
فيضانات - أرشيفية
فيضانات - أرشيفية
وكالات
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أجلت السلطات في الفلبين، اليوم السبت، 13,2 ألف شخص يعيشون بالقرب من نهر ماريكينا، الواقع بشرقي العاصمة مانيلا، بسبب ارتفاع منسوب المياه في النهر.

 

وبحسب مارك كيشين تيمبال، ممثل المجلس الوطني للوقاية من المخاطر وإزالة الكوارث الطبيعية في الفلبين، تم إجلاء نحو 3077 أسرة، أو 13225 شخصا.

 

وأضاف أن تم نقل الناس من التجمعات السكنية الواقعة في الأراضي المنخفضة المعرضة للفيضانات إلى 28 مركزا بمدينة ماريكينا. وأضاف : "ويتابع ممثلون آخرون للسلطات المحلية الوضع، وهم جاهزون لإجلاء الناس، إذا ظهرت هناك حاجة إلى ذلك".

 

وذكرت السلطات، أن منسوب المياه في نهر ماريكينا بلغ 16,4 مترا بسبب هطول الأمطار الغزيرة. ونتيجة لذلك رفعت السلطات مستوى الإنذار إلى الدرجة الثانية، مما يقضي بإجلاء السكان إلى مناطق تقع على ارتفاع أعلى.

 

وكان مارك تيمبال، قال إن الفيضانات وقعت أيضا في مدن رودريغس وسان ماتيو وتايتاي الواقعة في ولاية ريسال، مشيرا إلى أن 439 أسرة من هذه المدن تقيم حاليا في 10 مراكز إجلاء.

 

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