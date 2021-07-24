الطالع الفلكى السّبت 24/7/2021..نَفسِيَّة عَمِيقَة!









*القمر بدرٌ مُكْتَمِلْ فى الرّابعة و37 دقيقة فجر اليوم بتوقيت القاهرة ، القمر فى الدّلو.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الجدى.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الأسد من 22 يوليو - 22 أغسطس.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج السّرطان من 16 يوليو - 16 أغسطس.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الهَنْعَة من 16 يوليو - 28 يوليو.

اليوم 17 أبيب قبطى ، 24 تَمُّوز رُومى ، 14 ذُو الحِجّة ، ميمُون للغاية.

قال الحكيم المصرى:-إنتا مَتِئْدَرْشْ تستغنى عنّى وإنتا عارف ليه.(نبيلة عبيد من فيلم درب الرّهبة-1990)

*القمر فى الدّلو "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.



*(القمر بدرٌ مُكتمل فى بُرج الدّلو- غربيّاً- تروبيكال سِيسْتِمْ)

إصطفاف واحد مرّة كل شهر والقمرهذا الشهر فى الدّلو فى مواجهةٍ تامّة 180 درجة مع الشمس فى الأسد ليعكس ضوءها الكامل علينا ليقُومَا معاً بإمطارنا بطاقة بُرج كلٍ منهما خاصّةً القمر،اليوم يكتمل الكوب عن آخره بطاقة القمر لنشعر بازدياد فى مُعدّل ضخ الدم فى أجسادنا بالتوزاى مع إزدياد معدّل المدّ البحرى ، حساسية مُفرطة لأقل كلمة وشعور مُرتفع بالغضب لأقل كلمة مُستفزة، هذا الشهر بمشيئة الله تَعَالى يقوم القمر أثناء إكتماله بدراً فى سماء القاهرة فى تمام الرّابعة و 37 دقيقة فجراً بإمطارنا بطاقة مُكثّفة من بُرج الدّلو ، ماذا يعنى هذا ؟

وقت إنعكاس أشعّة الشمس كاملةً على القمرهو إنعكاس لما قمنا بزراعته وعمله فى الماضى منذ بداية الشهر ، منذ ولادة القمر يتم شحن أجسادنا بطاقة كهرومغناطيسيّة وتصل ذروة إرتفاعها بأجسادنا عند إكتمال البدر ليتمّ إطلاقها لنحصد اليوم ثمار ما زرعناه منذ بداية الشهر القمرى من خلال تعامل الآخرين معنا وعلينا أن نتوقّع أن نحصد ما قمنا بزارعته، زارع الورد يحصد الورد، و زارع الشّوك يُدْمِى يَدَاهْ ، البدرفى الدّلو يعنى طاقة فنيّة مُرتفعة خصوصاً لمُلحّنى المُوسيقى وخيال مُرتفع لكُتّاب السيناريو ومُخرجى السينما ، مُصمّمى الأزياء والديكور والمجوهرات ، بالإضافة لقدرة زوجة ماهرة على فكّ مشاكل نفسيّة عميقة لزوجها بسهولة كنموذج نبيلة عبيد بفيلم درب الرهبة.



*(القمر بدرٌ مُكتمل فى بُرج الجدى- هنديّاً- سيديرَالْ سِيسْتِمْ)

القمر بدرٌ مُكتمل فى نفس التوقيت لكنّه على الطريقة الهنديّة والتى تأخذ المواقع الحقيقيّة للأبراج فى الحُسبان يكون القمر فى برج السّرطان وبالتوازى تكون الشمس فى مواجهتها للقمر 180 درجة فى برج الجدى ، ماذا يعنى هذا؟

الجدى يرمز لقمة الجبل الذى تتحمل المشقات من أجل الوصول إليه لايتم إلا باستماعك بكل إنصات إلى إيقاع الحياة من حولك والتناغم معها وتكييف مهاراتك بمايتناغم مع الواقع وليس الأحلام ، بينما فى المواجهة الشمس فى برج العاطفة السرطان يُذكّرنا بأننا نحتاج لهذا الحلم لكن الواقعى وليس المُستحيل لنصل إليه بنجاح ، بمشيئة الله تَعَالى.

*إلى الطّوالع اليوميّة..

برج الحمل: نشاط صِلَة الرّحِمْ تعنى زيارتك لأحد كبار شيوخ العائلة فى وقت مُناسب لتُسعد قلب مُثقل بالوحدة ، لَكَ لمسة حنان خاصّة فلا تبخل بها.

برج الثور: نشاطات خارج المنزل ،إن لم تحظ بها فلا يعنى هذا أن تظل حبيس المنزل وأنت عابس، إبحث عن فيلم كوميدى قديم ، أبرك من مائة نزهة.

برج الجوزاء: نقص أحد الفيتامينات قد يتسبب فى العصبية أوالكآبة أو تشتت القدرة الذهنية على التركيز ، عليك بتوازن الطعام وتناول المُكمّلات الغذائية.

برج السّرطان: لاتورّط نفسك فى مواجهة الدّهماء وحاول الإبتعاد بنفسك عن الأماكن التى لا تليق بمستواك الإجتماعى ،صَنف من البشر البُعد عنهم غنيمة.

برج الأسد: مساعدة واردة تتلقاها من كبار شيوخ العائلة فاستفد منها بتوظيفها بمكانها الصحيح، إن كنت مريضاً فتناول الدّواء فى موعده لتتعافى سريعاً.

برج العذراء: ليس من المقبول أن تكون المُهرّج لإضحاك وإمتاع الآخرين لمجرّد أن ترى من حولك سعداء، من زاد مزاحه قلّت هيبته.

برج الميزان: الصبر فضيلة عليك أن تتعلمها، لا للتهور أوالتسرع فى أى شيئ ، فى الكلام أو القيادة أو الشراء أو البيع أو منح الوعود.

برج العقرب: إبتعد عن إفتعال المشاكل من لاشيئ ،بإمكانك توفيرالصداع على نفسك إن تمسّكت بالسكوت عند الإستفزاز المُتعمّد.

برج القوس: إعادة ترتيب الأثاث وارد فحتى المنزل يحتاج لنيولوك مجّانى وهذا من شأنه تجديد روح المنزل والعثور على نشاط مُشترك مع أفراد أسرتك.

برج الجدى: أفكارك المبتكرة قد تتحقّق إن كانت قابلة للتطبيق وليست خياليّة، لتجد مصدراً لدخل إضافى عن طريق هوايتك بمشيئة الله تَعَالى.

برج الدّلو: طاقة اللون الوردى تعنى أداء واجباتك الزوجيّة إن كنت متزوّجاً ، أو سهرة لطيفة أمام فيلم من الزّمن الجميل إن كنت عازباً ، بمشيئة الله تَعَالى.

برج الحوت: الصفيح المطلى باللون الأصفر أكثر لمعاناً من الذهب ، هذا وارد الحدوث مع المشاريع ، والأصدقاء وحتى العاطفة.