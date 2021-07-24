جهاز تجميل المنصورة يشن حملة مكبرة لرفع ٤٠٠ طن قمامة (صور)

شن جهاز تجميل المنصورة حملات مكبرة استهدفت شوارع المنصورة وتمكنت من رفع ٤٠٠ طن قمامة.



ومن جانبه تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أمس الجمعة أعمال جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة خلال أيام عيد الأضحى المبارك من خلال رفع القمامه والأتربة من الشوارع وغسيل البلدورات وتجميل وتزيين الحدائق العامه وصيانة أعمدة الإنارة.



وأشار المحافظ إلى أن أعمال الجهاز أسفرت عن رفع ما يقرب من 400 طن قمامه في الفترات الثلاث خلال اليوم الرابع من ايام عيد الأضحى المبارك شملت كافة شوارع مدينة المنصورة الرئيسية والفرعية منها شارع ( المشاية السفلية وحي الزعفران والجيش وقناة السويس والترعة وعبدالسلام عارف والنخلة والجلاء وجيهان والجمهورية وأحمد ماهر وسامية الجمل ومدينة مبارك ومنطقة مجمع المحاكم والدراسات).



وكلف المحافظ منال الغندور السكرتير العام المساعد بالاستمرار في شن الحملة المكبرة لضبط النباشين داخل شوارع مدينة المنصورة والتي أسفرت في يومها الثاني عن ضبط 3 نباشبن وتم التحفظ علي معداتهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم.



وأكد المحافظ على استمرار حملة ضبط النباشين وأنه لا تهاون مع ظاهرة النباشين في الشوارع وإجراءات قانونية صارمة حتى القضاء على هذه الظاهرة.



وأشار المحافظ إلى أن مدينة المنصورة ستصبح شوارعها خالية من القمامة والنباشين خلال الأشهر القليلة المقبلة تزامنا مع تطبيق منظومة الجمع من المنازل قريبًا.



جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تلبية مطالب واحتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين، وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

