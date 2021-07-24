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غياب 169 طالبا عن امتحان الفيزياء للثانوية العامة «علمي» ببني سويف (صور)

السبت 24/يوليو/2021 - 11:31 ص
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
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أكدت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بني سويف إنتظام سير أعمال إمتحانات الثانوية العامة، حيث يؤدي طلاب شعبة العلمي الامتحان في مادة «الفيزياء» وعددهم 10974 طالبًا وطالبة، موزعين على 62 لجنة رئيسية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، حضر منهم 10805 بينما غاب عن الإمتحان 169 طالبا وطالبة.


وتواصل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم السبت، مع سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة في مادة «الفيزياء» والاطمئنان على توافر المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال الامتحانات.

وأكد المحافظ على أهمية متابعة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وتنظيم عملية الدخول والخروج للطلاب، وتسليم المستلزمات الوقائية اللازمة من الكمامات، والتأكد من ارتدائها واستعمالها بالشكل السليم وقياس درجة حرارة الطلاب.

وشّدد المحافظ، على ضرورة الالتزام بالعدد المحدد داخل اللجنة الواحدة والتأكد من توافر وسائل التهوية والإضاءة المناسبة، مؤكدًا على ضرورة التعامل مع أية مواقف طارئة أولا بأول مع ضمان توافر التواصل العاجل بين غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالوزارة والمديرية والإدارات التعليمية.

امتحانات الثانوية العامة ببني سويف
ويؤدي 16 ألف و772 طالبا وطالبة بمحافظة بني سويف، إمتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020 - 2021 بالشعبتين «علمي وأدبي» موزعين على 62 لجنة رئيسية على مستوى مراكز ومدن المحافظة.
غياب 169 طالبا عن امتحان الفيزياء للثانوية العامة «علمي» ببني سويف (صور)
غياب 169 طالبا عن امتحان الفيزياء للثانوية العامة «علمي» ببني سويف (صور)
غياب 169 طالبا عن امتحان الفيزياء للثانوية العامة «علمي» ببني سويف (صور)
غياب 169 طالبا عن امتحان الفيزياء للثانوية العامة «علمي» ببني سويف (صور)
غياب 169 طالبا عن امتحان الفيزياء للثانوية العامة «علمي» ببني سويف (صور)
غياب 169 طالبا عن امتحان الفيزياء للثانوية العامة «علمي» ببني سويف (صور)
غياب 169 طالبا عن امتحان الفيزياء للثانوية العامة «علمي» ببني سويف (صور)
غياب 169 طالبا عن امتحان الفيزياء للثانوية العامة «علمي» ببني سويف (صور)
غياب 169 طالبا عن امتحان الفيزياء للثانوية العامة «علمي» ببني سويف (صور)
غياب 169 طالبا عن امتحان الفيزياء للثانوية العامة «علمي» ببني سويف (صور)

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