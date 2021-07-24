هيئة نظافة القاهرة: أزلنا 18 ألف طن مخلفات يوميًا خلال العيد (فيديو)

قال اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، إن القاهرة تشهد 18 ألف طن مخلفات صلبة في اليوم الواحد، لافتًا إلى أن هذه الكمية زادت في موسم عيد الأضحى المبارك، لكن المحافظة رفعتها من خلال معداتها وآلاتها.



وأضاف "الشرشابي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، اليوم السبت، أننا تلقينا الشكاوى بالكامل على الخط الساخن 15264 وتحركنا في كل مكان بمحافظة القاهرة ورفعنا كميات هائلة وتم الدفن الصحي للمخلفات.



وتابع رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، أن كمية القمامة في العيد زادت بواقع 10 آلاف طن لليوم، وهذه المعدلات متقاربة مع السنوات الماضية، لافتًا إلى أنه يتم القبض على عربات العربجية الذين يتعاقد معهم بعض المواطنين للتخلص من مخلفات مواد البناء بمنطقة أحمد حلمي، وتوقيع مخالفات مالية عليها، معقبًا: "إحنا جاهزين نروح أي مكان نشيل الرتش ومش هناخد فلوس".

