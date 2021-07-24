Advertisements

عاجل من الحكومة بشأن تعريفة الركوب بعد تعديل أسعار البنزين

السبت 24/يوليو/2021 - 11:36 ص
بوابة الفجر
Advertisements
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من  أنباء حول زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات تزامناً مع تعديل أسعار البنزين، فقد تواصل المركز مع وزارة التنمية المحلية، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت التنمية المحلية، أنه لا صحة لزيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات تزامناً مع تعديل أسعار البنزين، مُوضحةً أن تعريفة الركوب لجميع سيارات النقل الجماعي والسرفيس بكافة محافظات الجمهورية ثابتة كما هي دون أي زيادة، مُشددةً على تكثيف الحملات التفتيشية بالتعاون مع الجهات المعنية بكل محافظة لضبط أي محاولات لمخالفة تعريفة الركوب المقررة، وكذلك للتأكد من وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة لعدم قيام قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب أو تقسيم خطوط السير.

وناشدت الوزارة، المواطنين الإبلاغ عن أي محاولة لزيادة تعريفة الركوب من خلال تقديم شكوى على صفحة مبادرة صوتك مسموع عبر الرابط التالي:  "اضغط هنا"، أو الاتصال بالخط الساخن "15330". 
عاجل من الحكومة بشأن تعريفة الركوب بعد تعديل أسعار البنزين
عاجل من الحكومة بشأن تعريفة الركوب بعد تعديل أسعار البنزين

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تعديل أسعار البنزين الفجر الحكومة التنمية المحلية

أخبار تهمك

مفاجأة.. الأهلي يحسم صفقة إفريقية

منذ حوالي 11 ساعة

أول رد فعل من الأهلي على تصريحات موسيماني المثيرة

منذ نصف ساعة

الوداد البيضاوي يطلب ضم نجم الزمالك نهائيا

منذ ساعة و نصف

عاجل.. رامي رضوان يكشف عن حقيقة وفاة دلال عبدالعزيز

منذ حوالي 11 ساعة

تفاصيل عرض جالطة سراي لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفاة الشاعر فؤاد حجاج صاحب أغنية "حديث الصباح والمساء"

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل من الحكومة بشأن تعريفة الركوب بعد تعديل أسعار البنزين

منذ أقل من ساعة

ضياء السيد يوصي الأهلي بضم هذه الصفقة

منذ حوالي 13 ساعة

خاص - وفاء عامر تتخذ إجراءً حاسمًا ضد مديري صفحاتها الإلكترونية بعد شائعة وفاة دلال عبد العزيز

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. ضبط الطالب المسؤول عن تسريب امتحان الفيزياء

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. نقابة المهن الموسيقية تستنكر تصريحات إيمان البحر دويش

منذ حوالي 20 ساعة

حتى لو الرصيد خلص.. أوقات لا يفصل فيها العداد مسبق الدفع (تعرف عليها)

منذ أقل من ساعتين

مانشستر سيتي يُضحي بنجمه لضم هذا الثنائي

منذ ساعة

حقيقة انقلاب موسيماني على كهربا بعد مباراة البنك الأهلي

منذ ساعتين و 32 دقيقة

خلال دخولها امتحان الفيزياء.. وفاة طالبة بالصف الثالث الثانوي في المنوفية

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الموت يفجع مستشار الرئيس للشؤون الصحية

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:53 ص

حتى لو الرصيد خلص.. أوقات لا يفصل فيها العداد مسبق الدفع (تعرف عليها)

أول رد فعل من الأهلي على تصريحات موسيماني المثيرة

11:59 ص

عاجل.. الموت يفجع مستشار الرئيس للشؤون الصحية

12:13 ص

عاجل.. ضبط الطالب المسؤول عن تسريب امتحان الفيزياء

11:47 ص

خاص - وفاء عامر تتخذ إجراءً حاسمًا ضد مديري صفحاتها الإلكترونية بعد شائعة وفاة دلال عبد العزيز

03:13 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان