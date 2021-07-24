خلال دخولها امتحان الفيزياء.. وفاة طالبة بالصف الثالث الثانوي في المنوفية

لفظت طالبة بالصف الثالث الثانوي بقرية كفر بالمشط، التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، اليوم السبت، أنفاسها الأخيرة أثناء دخولها امتحان الفيزياء.





وتبين وفاة "منار. م. س"17 عامًا طالبة بالصف الثالث الثانوي بمدرسة نصر عبد الغفور الثانوية بنات، عقب تدهور حالتها الصحية أثناء دخولها لجنة الامتحان.



