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خلال دخولها امتحان الفيزياء.. وفاة طالبة بالصف الثالث الثانوي في المنوفية

السبت 24/يوليو/2021 - 11:43 ص
بوابة الفجر
سناء عثمان
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لفظت طالبة بالصف الثالث الثانوي بقرية كفر بالمشط، التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، اليوم السبت، أنفاسها الأخيرة أثناء دخولها امتحان الفيزياء.

وتبين وفاة "منار. م. س"17 عامًا طالبة بالصف الثالث الثانوي بمدرسة نصر عبد الغفور الثانوية بنات، عقب تدهور حالتها الصحية أثناء دخولها لجنة الامتحان.

وجرى نقل الطالبة جثة هامدة إلى مستشفى منوف العام، وإخطار اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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وفاة طالبة ثالثة ثانوي امتحان الفيزياء المنوفية الفجر

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