بالصور .. جسار والليثي وأمينة يشعلون المهرجان الثاني للماسة "العلمين"









شارك النجوم وائل جسار ومحمود الليثي وأمينة في إحياء احتفالية مهرجان الماسة "العلمين" الغنائي في دورته الثانية والتي توافقت مع رابع ليالي عيد الأضحى .



إفتتح جسار فقرته بأغنية "بحبك يا مصر" وسط عاصفة من هتافات وصيحات الإعجاب بعدها حرص على توجيه كلمة شكر لحفاوة الإستقبال مؤكدا علي حبه لمصر مشيداً بجمال شعبها وعراقة تاريخ أم الدنيا واختتمها بترديد:" وحشتوني .. وحشتوني.. وحشتوني" .



واشعل جسار الحفل بالعديد من أغانيه الرومانسية والطربية التي تألق بها طوال مشواره الفني بالإضافة إلى بعض اغاني رموز الأغنية المصرية كوكب الشرق والعندليب وسيد مكاوي.



كما قدم الليثي وأمينة العديد من اغانيهما الشعبية المميزة التي تفاعل معها الجمهور .



تميز الحفل بأجواء سهرات اللايف العالمية من إضاءة ومؤثرات بصرية، وشهد اتباع الإجراءات الإحترازية قبيل دخول أفراد الجمهور.