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عاجل.. ضبط الطالب المسؤول عن تسريب امتحان الفيزياء

السبت 24/يوليو/2021 - 11:47 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ريما خليفة
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أكدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، أن فريق مكافحة الغش، نجح في التوصل وضبط الطالب المسئول عن تصوير امتحان الفيزياء ونشره على الإنترنت.

جاء ذلك بعد تداول صور لامتحان الفيزياء عبر مجموعات وتطبيقات السوشيال ميديا بعد 40 دقيقة من بدء لجان امتحان مادة الفيزياء للثانوية العامة الشعبة العلمية (رياضيات/علوم).

وأكدت غرفة عمليات متابعة امتحانات الثانوية العامة، انها  لم تستقبل حتى الآن أي شكاوي خاصة بامتحان الفيزياء الذي يعقد الآن داخل لجان الثانوية العامة .

وأضافت أنه حال وجود أي مشكلة سيتم حلها علي الفور من خلال غرفة العمليات فورًا.

ويؤدي 392 الف و863 طالب وطالبة بالثانوية العامة الشعبة العلمية، امتحان مادة الفيزياء اليوم السبت الموافق 24 يوليو 2021.
وحرص الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان على متابعة سير عمليات الامتحانات في غرفة العمليات المركزية بالوزارة، والتواصل مع مديري المديريات التعليمية؛ للتأكيد على ضرورة تنظيم دخول الطلاب إلى لجان الامتحانات ومنع تجمعات الطلاب، ومنع تكدس أولياء الأمور أمام اللجان. 

ووجه نائب الوزير غرفة العمليات المركزية وزارة التربية والتعليم بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وأن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، "البابل شيت" ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

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قوات الأمن ضبط الطالب المسؤول عن تسريب امتحان الفيزياء امتحان الفيزياء

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