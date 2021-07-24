261 وفاة جديدة بفيروس كورونا في تونس

سجلت وزارة الصحة في تونس، اليوم السبت، 317 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ48 الماضية بفيروس كورونا، بينها 261 في الساعات الـ24 الماضية.

ونشرت الصحة التونسية، بيانًا عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، قالت فيه إن 56 وفاة تم تسجيلها خلال يوم الخميس الماضي، و261 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية (السبت) وهي أكبر حصيلة يومية منذ بدء تفشي الوباء.

وقد أعلنت الصحة التونسية، ارتفاع حصيلة الإصابات اليومية بواقع 5624 إصابة جديدة.

وأكدت السلطات الصحية التونسية، تماثل 3732 شخصا للشفاء خلال اليوم الماضي.

وكان إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في تونس ارتفع منذ بداية تفشي الوباء هناك إلى 563930 إصابة، منها 457597 حالة شفاء، فيما توفي 18369 شخصا حتى الآن.