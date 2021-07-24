بعد انتشار شائعة وفاتها.. بوسي شلبي : دلال عبد العزيز كويسة وزي الفل





وتابع قائلاً:" وللسادة رؤساء التحرير..نقوا صحفيينكوا، ايه القرف ده.. للتوضيح أعني من نشر صحفياً.. مقدرش ألوم الناس".

حرصت الإعلامية بوسي شلبي على طمأنة الجمهور على الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، وذلك بعد انتشار شائعة وفاتها، وصرحت أن حالتها أصبحت في تحسن وذلك عبر الاستوري الخاص بحسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".كتبت بوسي شلبي: "دلال عبد العزيز بخير وزي الفل.. بلاش إشاعات".والجدير بالذكر أن الإعلامي رامي رضوان قد نفي هذه الشائعة، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلًا: "الواحد ميتمناش غير كل الخير للناس، بس فاض الكيل، يا رب كل واحد نشر الإشاعة الملعونة دي يشوفها في حبايبه".