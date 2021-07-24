محافظ الإسماعيلية: التعامل بكل حسم مع مخالفة تعريفة الركوب المقررة سابقا

أكد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، على شن جميع الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة حملات مكبرة على المواقف ومحطات الوقود، جاء ذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائى لأسعار المنتجات البترولية، بوزارة البترول برفع أسعار الوقود الجديدة للربع السنوى "أبريل، يونيو" ارتفاعا طفيفا بقيمة 25 قرشا عن الأسعار، التى تم العمل بها فى الأشهر الثلاثة الماضية.



وقال محافظ الإسماعيلية، إنه لا زيادة فى أسعار المواصلات كالميكروباص، والتاكسى، داخل أحياء المحافظة أو على الخطوط سير السيارات بالمراكز، وسيتم العمل بنفس التعريفة المعمول بها حاليا مع متابعة المرور من الأجهزة المختصة للتأكد من التزم جميع وسائل المواصلات والأجرة على مستوى كافة خطوط السير بالتعريفة السابقة تنفيذًا لتوجيهات وزارة التنمية المحلية.



وأضاف محافظ الإسماعيلية: "سوف نتعامل بكل حسم مع أي مخالفة أو محاولة سائقي سيارات الأجرة والنقل الجماعي مخالفة تعريفة الركوب المقررة سابقًا، وعدم الإضرار بالمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين فورا"، مضيفا أنه جار وضع الملصق الخاص بالسيارات بالأجرة المقررة.

