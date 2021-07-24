أول رد فعل من الأهلي على تصريحات موسيماني المثيرة

تسبب بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في استياء شديد لمسئولي النادي الأهلي وعلى رأسهم محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي، بسبب تصريحاته المثيرة للجدل عبر إحدى المحطات الإذاعية في جنوب أفريقيا.

وتحدث موسيماني في تصريحات له أمس السبت عن حقيقة تناول لاعبي الأهلي للكحوليات وكشف بعض المعلومات عن صفقة الأهلي الجديدة وذلك بعد 48 ساعة من تعادل الأهلي أمام البنك الأهلي وقبل 24 ساعة من مواجهة الأهلي والإنتاج الحربي في الدوري.

وأكد موسيماني في تصريحات إذاعية أن هناك 90% من لاعبي الأهلي لا يتناولون الكحوليات ما يعني أن هناك نسبة من لاعبي الأهلي يتناولون الكحوليات وهو ما يعني أن هناك بعض اللاعبين في الفريق يتناول الكحوليات وهو ما يخالف مبادئ وتعليمات النادي بالإضافة إلى كشفه عن صفقة الأهلي الأجنبية الجديدة بعدما أكد أنه لاعب يحمل الجنسية الجنوب أفريقية.

وما زاد غضب مسئولي الأهلي هو أن تصريحات موسيماني جاء بعد تعادل الفريق في مباراته الأخيرة أمام البنك الأهلي في الدوري الممتاز بهدف لكل فريق.