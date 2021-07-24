برلماني: "حياة كريمة" أهم المبادرات التي جاءت في مصر

قال النائب سيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، إن مبادرة حياة كريمة من أهم المبادرات التي جاءت في جمهورية مصر العربية منذ أن خلق الله الأرض ومن عليها، مؤكدا أن المبادرة ستمتد حتى تشمل جميع قرى الجمهورية، ولن يترك الرئيس السيسي قرية واحده من قرى الجمهورية إلا وأن يتم تطويرها مثل الـ4500 قرية، مشيرًا إلى أنه بعد 3 سنوات سيتم استكمال كافة القرى.



وأوضح "شمس الدين" في تصريحات خاصة لبوابة "الفجر"، أن المبادرة جاءت بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، والتنمية الشاملة للقضاء على الفقر وتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين، والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة، وتوفير فرص عمل لتدعين استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية.



بالإضافة إلى إشعار المجتمع المحلي بفارق إيجابي في مستوى معيشتهم، وتنظيم صفوف المجتمع المدني وتطير الثقة في كافة مؤسسات الدولة، والاستثمار في تنمية الانسان المصري، وسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها، وإحياء قيم المسؤولية المشتركة بين كافة الجهات الشريكة لتوحيد التدخلات التنموية في المراكز والقرى وتوابعها.



وأشار عضو مجلس النواب إلى مبادرة التمويل العقاري، مؤكدا أنها مبادرة ممتازة تساعد جميع الشباب المقبلين على الزواج وغير القادرين على امتلاك وحدات سكنية بأسعار مدعمة، وأطالب البنك المركزي بتيسير الإجراءات وتبسيطها، والتأكد من عدم وجود شروط تعجيزية في المبادرة بحيث يمكن للجميع الحصول على الدعم الذى تقدمه الدولة بصورة ميسرة.