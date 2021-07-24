Advertisements

برلماني: "حياة كريمة" أهم المبادرات التي جاءت في مصر

السبت 24/يوليو/2021 - 12:11 م
مبادرة حياة كريمة
مبادرة حياة كريمة
عبداللطيف هيبة
Advertisements
قال النائب سيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، إن مبادرة حياة كريمة من أهم المبادرات التي جاءت في جمهورية مصر العربية منذ أن خلق الله الأرض ومن عليها، مؤكدا أن المبادرة ستمتد حتى تشمل جميع قرى الجمهورية، ولن يترك الرئيس السيسي قرية واحده من قرى الجمهورية إلا وأن يتم تطويرها مثل الـ4500 قرية، مشيرًا إلى أنه بعد 3 سنوات سيتم استكمال كافة القرى.

وأوضح "شمس الدين" في تصريحات خاصة لبوابة "الفجر"، أن المبادرة جاءت بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، والتنمية الشاملة للقضاء على الفقر وتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين، والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة، وتوفير فرص عمل لتدعين استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية.

بالإضافة إلى إشعار المجتمع المحلي بفارق إيجابي في مستوى معيشتهم، وتنظيم صفوف المجتمع المدني وتطير الثقة في كافة مؤسسات الدولة، والاستثمار في تنمية الانسان المصري، وسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها، وإحياء قيم المسؤولية المشتركة بين كافة الجهات الشريكة لتوحيد التدخلات التنموية في المراكز والقرى وتوابعها.

وأشار عضو مجلس النواب إلى مبادرة التمويل العقاري، مؤكدا أنها مبادرة ممتازة تساعد جميع الشباب المقبلين على الزواج وغير القادرين على امتلاك وحدات سكنية بأسعار مدعمة، وأطالب البنك المركزي بتيسير الإجراءات وتبسيطها، والتأكد من عدم وجود شروط تعجيزية في المبادرة بحيث يمكن للجميع الحصول على الدعم الذى تقدمه الدولة بصورة ميسرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مجلس النواب مبادره حياه كريمه حياه كريمه الرئيس السيسي

أخبار تهمك

أول رد فعل من الأهلي على تصريحات موسيماني المثيرة

منذ 36 دقيقة

عاجل.. وفاة الشاعر فؤاد حجاج صاحب أغنية "حديث الصباح والمساء"

منذ ساعتين و 18 دقيقة

شاهد.. بث مباشر لمباراة مصر والبرتغال في أولمبياد طوكيو

منذ 34 دقيقة

مفاجأة.. الأهلي يحسم صفقة إفريقية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل من الحكومة بشأن تعريفة الركوب بعد تعديل أسعار البنزين

منذ ساعة

مانشستر سيتي يُضحي بنجمه لضم هذا الثنائي

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. نقابة المهن الموسيقية تستنكر تصريحات إيمان البحر دويش

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الموت يفجع مستشار الرئيس للشؤون الصحية

منذ حوالي 12 ساعة

خاص - وفاء عامر تتخذ إجراءً حاسمًا ضد مديري صفحاتها الإلكترونية بعد شائعة وفاة دلال عبد العزيز

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. رامي رضوان يكشف عن حقيقة وفاة دلال عبدالعزيز

منذ حوالي 11 ساعة

خلال دخولها امتحان الفيزياء.. وفاة طالبة بالصف الثالث الثانوي في المنوفية

منذ أقل من ساعة

حقيقة انقلاب موسيماني على كهربا بعد مباراة البنك الأهلي

منذ ساعتين و 36 دقيقة

ضياء السيد يوصي الأهلي بضم هذه الصفقة

منذ حوالي 13 ساعة

حتى لو الرصيد خلص.. أوقات لا يفصل فيها العداد مسبق الدفع (تعرف عليها)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ضبط الطالب المسؤول عن تسريب امتحان الفيزياء

منذ أقل من ساعة

الوداد البيضاوي يطلب ضم نجم الزمالك نهائيا

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

اهتمام خاص من القيادة السياسية.. كل ما تود معرفته عن مبادرة "حياة كريمة"

محافظ بني سويف: 31 قرية ضمن مبادرة "حياة كريمة"

مبادرة الرئيس السيسي "حياة كريمة" تستهدف 22 قرية بمحافظة الأقصر

الأكثر فقرا.. معايير اختيار قرى المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة

محافظ القليوبية يتابع أعمال تطوير 36 قرية بشبين القناطر ضمن مبادرة "حياة كريمة"

وزيرة الصناعة: مبادرة حياة كريمة تستهدف 1500قرية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:53 ص

حتى لو الرصيد خلص.. أوقات لا يفصل فيها العداد مسبق الدفع (تعرف عليها)

أول رد فعل من الأهلي على تصريحات موسيماني المثيرة

11:59 ص

عاجل.. الموت يفجع مستشار الرئيس للشؤون الصحية

12:13 ص

عاجل.. ضبط الطالب المسؤول عن تسريب امتحان الفيزياء

11:47 ص

خاص - وفاء عامر تتخذ إجراءً حاسمًا ضد مديري صفحاتها الإلكترونية بعد شائعة وفاة دلال عبد العزيز

03:13 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان