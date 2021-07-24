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محافظ كفر الشيخ: استمرار الحملات لمتابعة عدم زيادة تعريفة سيارات الأجرة

السبت 24/يوليو/2021 - 12:00 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عمرو الشامي
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أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن استمرار حملات المتابعة اليومية لمحطات الوقود وجميع مواقف سيارات الأجرة والسيرفيس بقرى ومراكز المحافظة لمتابعة تطبيق الأسعار الجديدة للبنزين والتأكد من توافر جميع المواد البترولية وعدم وجود أية مخالفات، موجها رؤساء المراكز والمدن بالمتابعة المستمرة بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بتكثيف الحملات على جميع محطات الوقود ومواقف السيارات والسيرفيس والتعامل بحسم مع أي مخالفة أو محاولة سائقي السرفيس والنقل الجماعي مخالفة تعريفة الركوب المقررة سابقًا،وعدم الاضرار بالمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ووجه محافظ كفرالشيخ، رؤساء المراكز والأحياء بالمتابعة المستمرة لجميع مواقف سيارات الأجرة "السرفيس" بنطاق المحافظة وشن حملات مشتركة بالتنسيق مع إدارة المرور التابعة لمديرية الأمن وإدارة المواقف التابعة للمحافظة للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة نظرًا لاستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس وعدم وجود أي زيادة بها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب على أن يتم المتابعة مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وربطها مع غرف العمليات بالمدن لاتخاذ كافة الاجراءات اللازمة حيال أي مخالفة والتعامل بكل حسم مع أي مخالفة لتعريفة الركوب المقررة وفرض غرامات وتحرير محاضر للمخالفين.


يأتى ذلك بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيو الماضي التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى وذلك للربع يوليو سبتمبر 2021 حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارًا من الساعة التاسعة صباح أمس الجمعة كالآتي 6.75 جنيه للتر البنزين 80 و8 جنيه للتر البنزين 92 و9 جنيه للتر البنزين 95 وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر وتثبيت أسعار السولار.

وأهاب المحافظ بالمواطنين بالتواصل مع غرفة عمليات المحافظة لتقديم الشكاوى في حالة حدوث أي زيادة في تعريفة الركوب وذلك على مدار 24 ساعة عن طريق الخط الساخن0473220792-0473241130 أو رسائل الواتس آب 01551852232،لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين على الفور.

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محافظ كفر الشيخ كفر الشيخ تعريفة الركوب أسعار البنزين

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