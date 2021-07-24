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هل ينتقل كورونا من الأم الحامل للجنين.. أستاذ أمراض نساء يوضح (فيديو)
السبت 24/يوليو/2021 - 12:01 م
رقية جمال
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كشف الدكتور حسن جعفر، أستاذ أمراض النساء والولادة بالقصر العيني، عن التصرف الصحيح للمرأة الحامل حال ثبت إصابتها بفيروس كورونا.
وقال "جعفر"، خلال حواره مع مراسلة برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم السبت، أن المرأة الحاملة المُصابة بفيروس كورونا لا يصح أن يتم عمل أشعة مقطعية لها، والتي قد تتسبب في إصابة الطفل بتشوهات، كما أن هناك بعض الأدوية المستخدمة ببرتوكول علاج كورونا لا يجب استخدامها للمرأة الحامل المصابة بكورونا.
وتابع أستاذ أمراض النساء والولادة بالقصر العيني، أن المرأة الحامل المصابة بفيروس كورونا بحاجة لمستشفى مخصص للولادة وبحاجة لتعقيم مخصوص ولبس واق معين، موضحًا أن الطفل قد ينتقل له فيروس كورونا عن طريق الأم والمشيمة، مشددًا على أن معظم التحاليل والأدوية المخصصة للحامل مسموح بها للمرأة الحامل المصابة بكورونا.
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