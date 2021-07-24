هل ينتقل كورونا من الأم الحامل للجنين.. أستاذ أمراض نساء يوضح (فيديو)

كشف الدكتور حسن جعفر، أستاذ أمراض النساء والولادة بالقصر العيني، عن التصرف الصحيح للمرأة الحامل حال ثبت إصابتها بفيروس كورونا.





وقال "جعفر"، خلال حواره مع مراسلة برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم السبت، أن المرأة الحاملة المُصابة بفيروس كورونا لا يصح أن يتم عمل أشعة مقطعية لها، والتي قد تتسبب في إصابة الطفل بتشوهات، كما أن هناك بعض الأدوية المستخدمة ببرتوكول علاج كورونا لا يجب استخدامها للمرأة الحامل المصابة بكورونا.



