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جورج وسوف لأول مرة في حفلات جدة

السبت 24/يوليو/2021 - 12:02 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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أقام سلطان الطرب جورج وسوف أمس الجمعة واحدة من أقوى حفلات جدة، ورفع الحفل شعار كامل العدد، وشارك في الحفل مواهب سعودية شابة. 

وشهد الحفل إقبالاً كبيراً من الجمهور عشاق سلطان الطرب حيث نفذت تذاكر الحفل بالكامل وجاءت تجهيزات الحفل على مستوى عالمي. 

من جهته حرص جورج وسوف على توجيه الشكر للهيئة العامة للترفية وعلى رأسها معالي المستشار تركي آل شيخ ولكل القائمين على الحفل، كما أعرب عن سعادته بلقاء الجمهور السعودي وهنأ الجميع بعيد الأضحى.

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