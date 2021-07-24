جورج وسوف لأول مرة في حفلات جدة

وشهد الحفل إقبالاً كبيراً من الجمهور عشاق سلطان الطرب حيث نفذت تذاكر الحفل بالكامل وجاءت تجهيزات الحفل على مستوى عالمي.





من جهته حرص جورج وسوف على توجيه الشكر للهيئة العامة للترفية وعلى رأسها معالي المستشار تركي آل شيخ ولكل القائمين على الحفل، كما أعرب عن سعادته بلقاء الجمهور السعودي وهنأ الجميع بعيد الأضحى.