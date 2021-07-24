شاهد.. بث مباشر لمباراة مصر والبرتغال في أولمبياد طوكيو

يستهل منتخب مصر لكرة اليد أولى مبارياته في منافسات دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو عندما يلتقي منافسه البرتغالي اليوم.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية بجانب منتخبات الدنمارك والسويد والبرتغال واليابان والبحرين.

ويلتقي منتخب مصر لليد أمام البرتغال في أولى المباريات في الدور الأول.

وتنطلق مباراة مصر والبرتغال في تمام الساعة 12.30 ظهر اليوم بتوقيت القاهرة، 1.30 بتوقيت السعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت اكسترا 1 المفتوحة الناقلة لفعاليات دورة الألعاب الأولمبية.



