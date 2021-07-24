Advertisements

شلالات نياجرا تضئ بالعلم المصري احتفالًا بـ 23 يوليو (فيديو)

السبت 24/يوليو/2021 - 12:02 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
Advertisements
تزينت شلالات نياجرا العالمية بألوان العلم المصري مساء يوم الجمعة ٢٣ يوليو 2021، بمناسبة العيد القومي لجمهورية مصر العربية، عيد ثورة ٢٣ يوليو المجيدة، وذلك للعام الثاني على التوالي، بمبادرة من سفارة مصر في كندا.  

وشارك العديد من أبناء الجالية المصرية في كندا هذا الحدث الفريد، حيث وجهت السفارة الدعوة إليهم لمشاهدة تلك اللحظات الفريدة الفريدة مع الأهل والأصدقاء، مع التقاط صور تذكارية وإرسالها الي السفارة المصرية لنشرها علي صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

يذكر أن السفارة المصرية بكندا نظمت على مدار شهر يوليو العديد من الفعاليات الافتراضية والفعلية للاحتفال بكل من العيد القومى المصرى وشهر التراث المصري الذي يتم إحياؤه فى شهر يوليو من كل عام بكندا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر وكندا مصر كندا ثورة يوليو اوتاوا السفاره المصريه احتفالات 23 يوليو

أخبار تهمك

عاجل.. ضبط الطالب المسؤول عن تسريب امتحان الفيزياء

منذ أقل من ساعة

عاجل من الحكومة بشأن تعريفة الركوب بعد تعديل أسعار البنزين

منذ ساعة

شاهد.. بث مباشر لمباراة مصر والبرتغال في أولمبياد طوكيو

منذ 34 دقيقة

عاجل.. رامي رضوان يكشف عن حقيقة وفاة دلال عبدالعزيز

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. وفاة الشاعر فؤاد حجاج صاحب أغنية "حديث الصباح والمساء"

منذ ساعتين و 19 دقيقة

خلال دخولها امتحان الفيزياء.. وفاة طالبة بالصف الثالث الثانوي في المنوفية

منذ أقل من ساعة

حقيقة انقلاب موسيماني على كهربا بعد مباراة البنك الأهلي

منذ ساعتين و 36 دقيقة

حتى لو الرصيد خلص.. أوقات لا يفصل فيها العداد مسبق الدفع (تعرف عليها)

منذ أقل من ساعتين

ضياء السيد يوصي الأهلي بضم هذه الصفقة

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يحسم صفقة إفريقية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الموت يفجع مستشار الرئيس للشؤون الصحية

منذ حوالي 12 ساعة

الوداد البيضاوي يطلب ضم نجم الزمالك نهائيا

منذ أقل من ساعتين

خاص - وفاء عامر تتخذ إجراءً حاسمًا ضد مديري صفحاتها الإلكترونية بعد شائعة وفاة دلال عبد العزيز

منذ حوالي 9 ساعات

مانشستر سيتي يُضحي بنجمه لضم هذا الثنائي

منذ ساعة و 6 دقيقة

أول رد فعل من الأهلي على تصريحات موسيماني المثيرة

منذ 36 دقيقة

عاجل.. نقابة المهن الموسيقية تستنكر تصريحات إيمان البحر دويش

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

"الهجرة" تستقبل صاحب فكرة تخصيص شهر للاحتفال بالتراث المصري في كندا

للمرة الأولى.. كندا تحتفل بشهر الحضارة المصرية

وزيرة الهجرة تلتقي أعضاء نادي النيل في تورنتو وتشهد تدشين مؤسسة الحضارة المصرية

إضاءة شلالات نياجرا الكندية بألوان العلم المصري (فيديو)

سفيرنا في كندا يكشف تفاصيل تزيين شلالات نياجرا بعلم مصر

وزيرة الهجرة تشهد احتفاء نادي النيل في كندا بمرور 33 عاما على إنشائه

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:53 ص

حتى لو الرصيد خلص.. أوقات لا يفصل فيها العداد مسبق الدفع (تعرف عليها)

أول رد فعل من الأهلي على تصريحات موسيماني المثيرة

11:59 ص

عاجل.. الموت يفجع مستشار الرئيس للشؤون الصحية

12:13 ص

عاجل.. ضبط الطالب المسؤول عن تسريب امتحان الفيزياء

11:47 ص

خاص - وفاء عامر تتخذ إجراءً حاسمًا ضد مديري صفحاتها الإلكترونية بعد شائعة وفاة دلال عبد العزيز

03:13 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان