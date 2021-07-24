شلالات نياجرا تضئ بالعلم المصري احتفالًا بـ 23 يوليو (فيديو)

تزينت شلالات نياجرا العالمية بألوان العلم المصري مساء يوم الجمعة ٢٣ يوليو 2021، بمناسبة العيد القومي لجمهورية مصر العربية، عيد ثورة ٢٣ يوليو المجيدة، وذلك للعام الثاني على التوالي، بمبادرة من سفارة مصر في كندا.





وشارك العديد من أبناء الجالية المصرية في كندا هذا الحدث الفريد، حيث وجهت السفارة الدعوة إليهم لمشاهدة تلك اللحظات الفريدة الفريدة مع الأهل والأصدقاء، مع التقاط صور تذكارية وإرسالها الي السفارة المصرية لنشرها علي صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي.



