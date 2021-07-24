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محافظ بني سويف يراجع الالتزام بإجراءات كورونا بلجان «فيزياء» الثانوية العامة (صور)

السبت 24/يوليو/2021 - 12:07 م
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
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راجع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم السبت، الإلتزام بالاجراءات الإحترازية لمجابهة فيروس كورونا، داخل لجان إمتحانات الثانوية العامة لـ"الشعبة العلمية" في مادة "الفيزياء".

جاء ذلك عقب تواصله مع سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة في مادة "الفيزياء" والاطمئنان على توافر المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال الامتحانات.


وأكد محافظ بني سويف على أهمية متابعة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وتنظيم عملية الدخول والخروج للطلاب، وتسليم المستلزمات الوقائية اللازمة من الكمامات، والتأكد من ارتدائها واستعمالها بالشكل السليم وقياس درجة حرارة الطلاب.

وشّدد المحافظ، على ضرورة الالتزام بالعدد المحدد داخل اللجنة الواحدة والتأكد من توافر وسائل التهوية والإضاءة المناسبة، مؤكدًا على ضرورة التعامل مع أية مواقف طارئة أولا بأول مع ضمان توافر التواصل العاجل بين غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالوزارة والمديرية والإدارات التعليمية.

وكيل تعليم بني سويف
وأكدت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، على إنتظام سير أعمال إمتحانات الثانوية العامة، حيث يؤدي طلاب شعبة العلمي الامتحان في مادة "الفيزياء" وعددهم 10974 طالبًا وطالبة، موزعين على 62 لجنة رئيسية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، حضر منهم 10805 بينما غاب عن الإمتحان 169 طالبا وطالبة.

امتحانات الثانوية العامة ببني سويف
ويؤدي 16 ألف و772 طالبا وطالبة بمحافظة بني سويف، إمتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020 - 2021 بالشعبتين «علمي وأدبي» موزعين على 62 لجنة رئيسية على مستوى مراكز ومدن المحافظة.
محافظ بني سويف يراجع الالتزام بإجراءات كورونا بلجان «فيزياء» الثانوية العامة (صور)
محافظ بني سويف يراجع الالتزام بإجراءات كورونا بلجان «فيزياء» الثانوية العامة (صور)
محافظ بني سويف يراجع الالتزام بإجراءات كورونا بلجان «فيزياء» الثانوية العامة (صور)
محافظ بني سويف يراجع الالتزام بإجراءات كورونا بلجان «فيزياء» الثانوية العامة (صور)
محافظ بني سويف يراجع الالتزام بإجراءات كورونا بلجان «فيزياء» الثانوية العامة (صور)
محافظ بني سويف يراجع الالتزام بإجراءات كورونا بلجان «فيزياء» الثانوية العامة (صور)

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