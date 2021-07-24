Advertisements

تشميع صيدلية غير مرخصة وضبط منشطات غير مسموح بتداولها بالشرقية

السبت 24/يوليو/2021 - 12:07 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سمر السيد
Advertisements
شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع الرقابة التجارية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالشرقية، حملة للمرور علي الصيدليات والمنشآت الدوائية والأماكن غير المرخصة بمركز ومدينة أبو حماد، للتحقق من مدى التزامها بالقوانين المنظمة للعمل، والخاضعة لرقابة الجهات التفتيشية المختصة، والتأكد من توزيع المنتج الدوائي من منافذه القانونية المرخصة، وضبط المخالف منها، مما ينعكس ذلك علي منع تسرب الأدوية المخالفة للأسواق.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط مكان غير مرخص يحمل لافتة مسجل عليها إسم صيدلية بنطاق مركز أبوحماد، يفتح أبوابه للجمهور، ويقوم القائمين عليه بالاتجار فى الأدوية البشرية بدون استصدار ترخيص لذلك، وبالمخالفة للقانون، وتم التحفظ علي ١٢٠ ألف وحدة دوائية متنوعة داخله متمثلة في أدوية ومنشطات مهربة، وغير مسجلة بوزارة الصحة المصرية، وغير مسموح بتداولها داخل الأراضي المصرية، وأدوية بشرية ومستلزمات طبية بدون فواتير فى مكان غير مرخص له ببيع وتجارة الأدوية، بالإضافة لمستلزمات طبية غير مسجلة بوزارة الصحة وصدر بحقها منشورات بعدم تداولها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، وتشميع المكان غير المرخص بكامل محتوياته لحين العرض على النيابة العامة، بعد تحرير المحاضر اللازمة بمركز شرطة أبو حماد.

وأكد وكيل الوزارة علي استمرار الحملات المكثفة لمفتشي الصيدلة ومختلف الإدارات الرقابية بالمديرية على جميع المنشآت الحيوية بالمحافظة، مؤكدا عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدمًا الشكر والتقدير لمديري الصيدلة، والتفتيش الصيدلي، ولجميع المشاركين في الحملة للجهود المخلصة المبذولة حفاظًا على صحة المواطنين بمحافظة الشرقية.
تشميع صيدلية غير مرخصة وضبط منشطات غير مسموح بتداولها بالشرقية
تشميع صيدلية غير مرخصة وضبط منشطات غير مسموح بتداولها بالشرقية
تشميع صيدلية غير مرخصة وضبط منشطات غير مسموح بتداولها بالشرقية
تشميع صيدلية غير مرخصة وضبط منشطات غير مسموح بتداولها بالشرقية

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

منشطات تشميع صيدلية الشرقية

أخبار تهمك

مانشستر سيتي يُضحي بنجمه لضم هذا الثنائي

منذ ساعة

عاجل.. نقابة المهن الموسيقية تستنكر تصريحات إيمان البحر دويش

منذ حوالي 20 ساعة

أول رد فعل من الأهلي على تصريحات موسيماني المثيرة

منذ 35 دقيقة

حتى لو الرصيد خلص.. أوقات لا يفصل فيها العداد مسبق الدفع (تعرف عليها)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الموت يفجع مستشار الرئيس للشؤون الصحية

منذ حوالي 12 ساعة

حقيقة انقلاب موسيماني على كهربا بعد مباراة البنك الأهلي

منذ ساعتين و 35 دقيقة

مفاجأة.. الأهلي يحسم صفقة إفريقية

منذ حوالي 11 ساعة

خلال دخولها امتحان الفيزياء.. وفاة طالبة بالصف الثالث الثانوي في المنوفية

منذ أقل من ساعة

عاجل.. رامي رضوان يكشف عن حقيقة وفاة دلال عبدالعزيز

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. وفاة الشاعر فؤاد حجاج صاحب أغنية "حديث الصباح والمساء"

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل من الحكومة بشأن تعريفة الركوب بعد تعديل أسعار البنزين

منذ أقل من ساعة

عاجل.. ضبط الطالب المسؤول عن تسريب امتحان الفيزياء

منذ ساعة الا ربع

خاص - وفاء عامر تتخذ إجراءً حاسمًا ضد مديري صفحاتها الإلكترونية بعد شائعة وفاة دلال عبد العزيز

منذ حوالي 9 ساعات

تفاصيل عرض جالطة سراي لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الوداد البيضاوي يطلب ضم نجم الزمالك نهائيا

منذ ساعة و نصف

ضياء السيد يوصي الأهلي بضم هذه الصفقة

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

محافظ الشرقية: ضبط 10 آلاف قرص وأمبول دوائي مجهول المصدر

محافظ الشرقية: ضبط ٦٤١٤ قرص دوائي مخالف.. وغلق ٧ صيدليات

ضبط ٢٠ ألف قرص دوائي محظور تداولها وغلق ١١ صيدلية بالشرقية

محافظ الشرقية: ضبط 512 ألف قرص وأمبول دوائي مخالف ومنتهي الصلاحية

غلق 3 صيدليات وضبط أدوية جدول وأخرى منتهية الصلاحية في الشرقية

غلق صيدلية وضبط 20 ألف عبوة دوائية ومستلزمات منتهية الصلاحية بالشرقية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:53 ص

حتى لو الرصيد خلص.. أوقات لا يفصل فيها العداد مسبق الدفع (تعرف عليها)

أول رد فعل من الأهلي على تصريحات موسيماني المثيرة

11:59 ص

عاجل.. الموت يفجع مستشار الرئيس للشؤون الصحية

12:13 ص

عاجل.. ضبط الطالب المسؤول عن تسريب امتحان الفيزياء

11:47 ص

خاص - وفاء عامر تتخذ إجراءً حاسمًا ضد مديري صفحاتها الإلكترونية بعد شائعة وفاة دلال عبد العزيز

03:13 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان