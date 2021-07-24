موعد انطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز2021 - 2022

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي عن مواعيد بدء الموسم الجديد 2021-2021 للمسابقة، وذلك عبر بيان رسمي.









ومن المقرر أن تكون بداية مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم في 14 أغسطس 2021، فيما ستكون نهاية الموسم في 22 مايو من عام 2022.









ويلتقي نادي أرسنال أمام نظيره برينتفورد، في الجولة الافتتاحية من بطولة الدوري الإنجليزي، وهي الجولة ذاتها التي تشهد مواجهة كل من بيرنلي في طريق برايتون، وتشيلسي أمام كريستال بالاس، ثم إيفرتون وساوثهامبتون، وليستر سيتي مع ولفرهامبتون.









ويواجه نادي مانشستر يونايتد نظيره ليدز يونايتد، نيوكاسل يونايتد ضد وست هام يونايتد، بينما يبدأ ليفربول مشواره أمام نورويتش سيتي، وتوتنهام يواجه مانشستر سيتي وواتفورد مع أستون فيلا.









ونجح مانشستر سيتي في تحقيق النسخة الأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، دون أي صراع مع نادي آخر، وبفارق 12 نقطة عن مانشستر يونايتد أقرب ملاحقيه في ذلك الوقت.



