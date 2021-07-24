Advertisements

موعد انطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز2021 - 2022

السبت 24/يوليو/2021 - 12:07 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements
أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي عن مواعيد بدء الموسم الجديد 2021-2021 للمسابقة، وذلك عبر بيان رسمي.


ومن المقرر أن تكون بداية مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم في 14 أغسطس 2021، فيما ستكون نهاية الموسم في 22 مايو من عام 2022.


ويلتقي نادي أرسنال أمام نظيره برينتفورد، في الجولة الافتتاحية من بطولة الدوري الإنجليزي، وهي الجولة ذاتها التي تشهد مواجهة كل من بيرنلي في طريق برايتون، وتشيلسي أمام كريستال بالاس، ثم إيفرتون وساوثهامبتون، وليستر سيتي مع ولفرهامبتون.


ويواجه نادي مانشستر يونايتد نظيره ليدز يونايتد، نيوكاسل يونايتد ضد وست هام يونايتد، بينما يبدأ ليفربول مشواره أمام نورويتش سيتي، وتوتنهام يواجه مانشستر سيتي وواتفورد مع أستون فيلا.


ونجح مانشستر سيتي في تحقيق النسخة الأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، دون أي صراع مع نادي آخر، وبفارق 12 نقطة عن مانشستر يونايتد أقرب ملاحقيه في ذلك الوقت.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موعد انطلاق الدوري الإنجليزي الدوري الإنجليزي الممتاز2021 - 2022

أخبار تهمك

ضياء السيد يوصي الأهلي بضم هذه الصفقة

منذ حوالي 13 ساعة

شاهد.. بث مباشر لمباراة مصر والبرتغال في أولمبياد طوكيو

منذ 36 دقيقة

مانشستر سيتي يُضحي بنجمه لضم هذا الثنائي

منذ ساعة و 8 دقيقة

خلال دخولها امتحان الفيزياء.. وفاة طالبة بالصف الثالث الثانوي في المنوفية

منذ أقل من ساعة

عاجل.. ضبط الطالب المسؤول عن تسريب امتحان الفيزياء

منذ أقل من ساعة

حتى لو الرصيد خلص.. أوقات لا يفصل فيها العداد مسبق الدفع (تعرف عليها)

منذ أقل من ساعتين

خاص - وفاء عامر تتخذ إجراءً حاسمًا ضد مديري صفحاتها الإلكترونية بعد شائعة وفاة دلال عبد العزيز

منذ حوالي 9 ساعات

حقيقة انقلاب موسيماني على كهربا بعد مباراة البنك الأهلي

منذ ساعتين و 38 دقيقة

مفاجأة.. الأهلي يحسم صفقة إفريقية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. وفاة الشاعر فؤاد حجاج صاحب أغنية "حديث الصباح والمساء"

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. الموت يفجع مستشار الرئيس للشؤون الصحية

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل من الحكومة بشأن تعريفة الركوب بعد تعديل أسعار البنزين

منذ ساعة

عاجل.. نقابة المهن الموسيقية تستنكر تصريحات إيمان البحر دويش

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. رامي رضوان يكشف عن حقيقة وفاة دلال عبدالعزيز

منذ حوالي 11 ساعة

أول رد فعل من الأهلي على تصريحات موسيماني المثيرة

منذ 38 دقيقة

الوداد البيضاوي يطلب ضم نجم الزمالك نهائيا

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

ترتيب الدوري الإنجليزي اليوم بعد فوز مانشستر سيتي

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

ليفربول البطل.. تعرف على الترتيب النهائي لبطولة الدوري الإنجليزي

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم الأحد 20/9/2020

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات اليوم الأربعاء

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهات الجولة السابعة والعشرين

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:53 ص

حتى لو الرصيد خلص.. أوقات لا يفصل فيها العداد مسبق الدفع (تعرف عليها)

أول رد فعل من الأهلي على تصريحات موسيماني المثيرة

11:59 ص

عاجل.. الموت يفجع مستشار الرئيس للشؤون الصحية

12:13 ص

عاجل.. ضبط الطالب المسؤول عن تسريب امتحان الفيزياء

11:47 ص

خاص - وفاء عامر تتخذ إجراءً حاسمًا ضد مديري صفحاتها الإلكترونية بعد شائعة وفاة دلال عبد العزيز

03:13 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان