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قتلى وجرحى فى مواجهات مع قوات الاحتلال برام الله
السبت 24/يوليو/2021 - 12:13 م
وكالات
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استشهد شاب فلسطينى وأصيب 320 آخرين جراء مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلى فى قرية النبى صالح، وقرب أفياتار.
وقتل الشاب الفلسطيني محمد منير التميمي،
وعمره 17 عامًا، فى قرية النبي صالح شمالي غربى رام الله خلال مواجهات مع قوات إسرائيلية،
وفقًا لهيئة البث الإسرائيلي.
وقد أفادت هيئة البث الإسرائيلي،
بإصابة جنديين من الجيش الإسرائيلي بجروح طفيفة أثناء صدامات مع مئات الفلسطينيين الذين
ألقوا الحجارة، مضيفة أنه تم التصدى لهم باستخدام وسائل لتفريق المظاهرات.
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