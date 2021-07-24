Advertisements

ضبط صاحب محطة يمتنع عن بيع المواد البترولية بفاقوس بالشرقية

السبت 24/يوليو/2021 - 12:14 م
بوابة الفجر
سمر السيد
Advertisements



كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الأستاذة فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من إلتزام أصحابها بالأسعار الجديدة والتي أقرتها لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية وتم تطبيقها بجميع أنحاء الجمهورية من صباح أمس الجمعة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

و قامت إدارة تموين فاقوس بحملة برئاسة محمد فوزي علي محطات الوقود للوقوف على مدى إلتزامهم بالأسعار المعلنة وأسفرت الحمله عن تحرير محضر جنح ضد صاحب محطه مواد بتروليه بناحيه تل ابو الروس سواده وذلك لامتناعه عن بيع بنزين 80 رغم تواجده في الخزانات وتم التحفظ علي 15 ألف و660 لتر بنزين 80 وتم أخذ إقرار كتابي علي صاحب المحطه بالكمية المتحفظ عليها.

كما حرر تموين فاقوس محضر جنح ضد صاحب محطه تمويل السيارات بناحيه العزازي لعدم الإعلان عن الأسعار، وتحرير محضر جنح ضد محطه تمويل السيارات بناحيه الصالحيه القديمه لعدم الإعلان عن الأسعار

أخبار تهمك

أول رد فعل من الأهلي على تصريحات موسيماني المثيرة

منذ 34 دقيقة

عاجل.. وفاة الشاعر فؤاد حجاج صاحب أغنية "حديث الصباح والمساء"

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل من الحكومة بشأن تعريفة الركوب بعد تعديل أسعار البنزين

منذ أقل من ساعة

عاجل.. نقابة المهن الموسيقية تستنكر تصريحات إيمان البحر دويش

منذ حوالي 20 ساعة

مانشستر سيتي يُضحي بنجمه لضم هذا الثنائي

منذ ساعة

مفاجأة.. الأهلي يحسم صفقة إفريقية

منذ حوالي 11 ساعة

الوداد البيضاوي يطلب ضم نجم الزمالك نهائيا

منذ ساعة و نصف

عاجل.. ضبط الطالب المسؤول عن تسريب امتحان الفيزياء

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. رامي رضوان يكشف عن حقيقة وفاة دلال عبدالعزيز

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الموت يفجع مستشار الرئيس للشؤون الصحية

منذ حوالي 12 ساعة

حتى لو الرصيد خلص.. أوقات لا يفصل فيها العداد مسبق الدفع (تعرف عليها)

منذ أقل من ساعتين

خلال دخولها امتحان الفيزياء.. وفاة طالبة بالصف الثالث الثانوي في المنوفية

منذ أقل من ساعة

حقيقة انقلاب موسيماني على كهربا بعد مباراة البنك الأهلي

منذ ساعتين و 34 دقيقة

تفاصيل عرض جالطة سراي لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

ضياء السيد يوصي الأهلي بضم هذه الصفقة

منذ حوالي 13 ساعة

خاص - وفاء عامر تتخذ إجراءً حاسمًا ضد مديري صفحاتها الإلكترونية بعد شائعة وفاة دلال عبد العزيز

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:53 ص

حتى لو الرصيد خلص.. أوقات لا يفصل فيها العداد مسبق الدفع (تعرف عليها)

أول رد فعل من الأهلي على تصريحات موسيماني المثيرة

11:59 ص

عاجل.. الموت يفجع مستشار الرئيس للشؤون الصحية

12:13 ص

عاجل.. ضبط الطالب المسؤول عن تسريب امتحان الفيزياء

11:47 ص

خاص - وفاء عامر تتخذ إجراءً حاسمًا ضد مديري صفحاتها الإلكترونية بعد شائعة وفاة دلال عبد العزيز

03:13 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان