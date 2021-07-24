ضبط صاحب محطة يمتنع عن بيع المواد البترولية بفاقوس بالشرقية







كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الأستاذة فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من إلتزام أصحابها بالأسعار الجديدة والتي أقرتها لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية وتم تطبيقها بجميع أنحاء الجمهورية من صباح أمس الجمعة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.



و قامت إدارة تموين فاقوس بحملة برئاسة محمد فوزي علي محطات الوقود للوقوف على مدى إلتزامهم بالأسعار المعلنة وأسفرت الحمله عن تحرير محضر جنح ضد صاحب محطه مواد بتروليه بناحيه تل ابو الروس سواده وذلك لامتناعه عن بيع بنزين 80 رغم تواجده في الخزانات وتم التحفظ علي 15 ألف و660 لتر بنزين 80 وتم أخذ إقرار كتابي علي صاحب المحطه بالكمية المتحفظ عليها.



كما حرر تموين فاقوس محضر جنح ضد صاحب محطه تمويل السيارات بناحيه العزازي لعدم الإعلان عن الأسعار، وتحرير محضر جنح ضد محطه تمويل السيارات بناحيه الصالحيه القديمه لعدم الإعلان عن الأسعار