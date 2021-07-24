ماذا يحدث إذا لم يحصل المريض على مشتقات البلازما؟

كشفت وزارة الصحة والسكان عن الأعراض التي تحدث للذين يحتاجون إلى مشتقات البلازما باستمرار.



وأوضحت وزارة الصحة والسكان في منشور توعوي عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن البلازما يحصل عليها مرضى النزيف المستمر "الهيموفيليا" ويحدث لديهم تدهور سريع في الحالة الصحية إذا لم يحصلوا على عوامل التجلط الذي يفشل جسمهم في تصنيعها، وقد تحدث تشوهات عنيفة في المفاصل قد تتسبب في الإعاقة.



وأضافت الوزارة، أنه بالنسبة لمرضى نقص الألبومين "الكبد والكلى"، قد يصل إلى تورم الجسم واستسقاء البطن، وقد تحدث تطورات عنيفة قد تصل إلى ضعف عضلة القلب وتسبب الوفاة.