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السيطرة على حريق محدود في قرية أبوشهبة ببني سويف (صور)

السبت 24/يوليو/2021 - 12:18 م
جانب من إطفاء الحريق
جانب من إطفاء الحريق
احمد فتحى الدسوقي
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سيطرت قوات الحماية المدنية ببني سويف، على حريق شب بمنطقة "نخيل" بقرية أبوشهبة التابعة لمركز إهناسيا، دون وقوع خسائر فى الأرواح.

وتلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بنشوب حريق بمنطقة "نخيل" بقرية أبوشهبة التابعة لمركز إهناسيا.

ووجه مدير الأمن سيارات ومعدات الحماية المدنية بالانتقال إلى موقع البلاغ، حيث إنتقلت سيارتي إطفاء تابعتين لوحدتي قريتي ننا وبراوة بمركز إهناسيا، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران.

وتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بشأن الواقعة وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لإجراء التحقيقات اللازمة.
السيطرة على حريق محدود في قرية أبوشهبة ببني سويف (صور)
السيطرة على حريق محدود في قرية أبوشهبة ببني سويف (صور)
السيطرة على حريق محدود في قرية أبوشهبة ببني سويف (صور)
السيطرة على حريق محدود في قرية أبوشهبة ببني سويف (صور)
السيطرة على حريق محدود في قرية أبوشهبة ببني سويف (صور)
السيطرة على حريق محدود في قرية أبوشهبة ببني سويف (صور)
السيطرة على حريق محدود في قرية أبوشهبة ببني سويف (صور)
السيطرة على حريق محدود في قرية أبوشهبة ببني سويف (صور)

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قرية أبو شهبة حريق بني سويف

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