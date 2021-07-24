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وزارة الصحة تقدم نصائح لمرضى الاعتلال الكلوي المزمن (إنفوجراف)

السبت 24/يوليو/2021 - 12:25 م
الإنفوجراف
الإنفوجراف
منى صموئيل
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نشرت وزارة الصحة والسكان منشور توعوي على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لمرضى الاعتلال الكلوي المزمن.

وقالت الوزارة إنه يجب أن يلتزم مريض الاعتلال الكلوي المزمن بالتغذية الصحية السليمة والمناسبة للوضع الصحي، خاصة في الحالات المصابة بأمراض مزمنة أخرى وطبقا لتوصيات الطبيب المختص، كما يجب الحرص على تناول كميات مناسبة من السوائل والخضروات.

وأضافت الوزارة، أن مرضى الاعتلال الكلوي المزمن يمكنهم الاستفادة من خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي وهي: المساعدة في الكشف المبكر، والسيطرة على السكر، وارتفاع ضغط الدم، وإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة وتلقي العلاج مجانًا من خلال التوجه إلى اقرب وحدة صحية.

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وزارة الصحة انفوجراف الاعتلال الكلوي المزمن

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