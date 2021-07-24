جيلان علاء عن شائعة وفاة دلال عبد العزيز "حسبي الله ونعم الوكيل"







طمأنت الفنانه جيلان علاء جمهور الفنانة دلال عبد العزيز علي حالتها الصحية، وذلك بعد انتشار أخبار تزعم وفاتها وذلك من حسابها الشخصي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



نشرت جيلان صوره للفنانه دلال عبد العزيز وعلقت عليها قائلة:"الفنانه دلال عبد العزيز بخير الحمد الله وربنا يحفظها ويقومها بسلامه..... وحسبني الله ونعمل وكيل في الي بيقول علي شخص تعبان كل ذنبه في الدنيا دي إنه مشهور".





يوالجدير بالذكر أن الفنانهةجيلان علاء ششاركت مؤخرًا في مسلسل "حلوه الدنيا سكر" وهو بطولة هنا الزاهد، محمد الكيلاني، أحمد سلطان، محمود عبد الغني، محمد الشرنوبي، من إخراج خالد الحلفاوي، تأليف محمد جلال