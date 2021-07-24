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فحص طبي لنجم الأهلي لتحديد مدة غيابه

السبت 24/يوليو/2021 - 12:25 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
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تعرض حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالإضافة في القدم أثناء مشاركته أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في نهائي دوري ابطال افريقيا في المباراة التي فاز فيها المارد الأحمر بثلاثية نظيفة.


ويخضع الشحات لفحص طيب اليوم السبت لتحديد موقفه من المشاركة في المباريات المقبلة وتحديد مدة غيابه، وفقا لما أعلنه طبيب الفريق أحمد ابو عبلة.


وكان الأهلي قد تعادل مع البنك الأهلي بهدف لهدف في المباراة التي أقيمت بينهما أول أمس ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.


ويختتم الأهلي استعداداته اليوم لمباراة الإنتاج الحربي المقرر لها غدا الأحد على ملعب السلام في إطار مسابقة الدوري العام.

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كره القدم الأهلي ضد كايزر تشيفز الأهلي ابو عبلة

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