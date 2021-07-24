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طلائع الجيش يحدد شروطه لضم نجم الزمالك

السبت 24/يوليو/2021 - 12:28 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يرغب عبد الحميد بسيوني، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، في الحصول على خدمات أسامة فيصل، مهاجم نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، على سبيل الإعارة.

 

وأوضحت تقارير صحفية أن جهاز الكرة في نادي طلائع الجيش، يريد التوقيع مع أسامه فيصل على سبيل الإعارة لمدة موسمين وليس موسم واحد فقط.

 

وذكرت تقارير صحفية أن مهند لاشين لاعب وسط فريق طلائع الجيش، اقترب من الانتقال إلى صفوف الزمالك، مقابل حصول طلائع الجيش على بعض الصفقات من الزمالك ومقابل مالي.

 

جدير بالذكر أن فريق طلائع الجيش يتواجد في المركز الثامن في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز، وذلك برصيد 37 نقطة بعد خوض 28 لقاء.

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