القليوبية تخصص 3 أرقام للإبلاغ عن زيادة أسعار تعريفة الركوب 

خصصت محافظة القليوبية 3 أرقام للطوارئ وللشكاوى، للإبلاغ عن التلاعب أو زيادة أسعار تعريفة الركوب والمواصلات بكافة خطوط السرفيس والميكروباص في المواقف العمومية بأنحاء المحافظة، بالتزامن مع ارتفاع أسعار البنزين وتثبيت أسعار السولار.



وأكدت المحافظة، في بيان لها اليوم، انتظام سير العمل داخل جميع المواقف، واستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس وعدم وجود أي زيادة بها، وذلك لعدم وجود أي زيادة في أسعار السولار.



وناشدت محافظة القليوبية، جموع المواطنين بالتواصل الفوري مع الجهات التنفيذية بالمحافظة في حالة أي زيادة في تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية للمواصلات بعد ارتفاع اسعار البنزين وتثبيت السولار، عن طريق الأرقام التالية:



ـ 01002782373 غرفة إدارة الكوارث والأزمات.



ـ 114 رقم الخط الساخن بغرفة عمليات المحافظة.



ـ عبر الواتس آب على 01119992624 أو 01555573040.