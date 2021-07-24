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إداريا .. تأجيل محاكمة 22 متهما بـ"خلية داعش العمرانية"

السبت 24/يوليو/2021 - 12:34 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قررت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، تأجيل محاكمة 22 متهما، بينهم 10 محبوسين، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة العمرانية، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"داعش العمرانية"، إداريا.


كانت النيابة العامة قد نسبت إلى المتهمين في القضية رقم 3107 لسنة 2020، جنايات العمرانية، والمقيدة برقم 182 لسنة 2017، جنايات أمن قيام المتهم هاني عبد الله محبوس، أنه خلال الفترة من عام 2015 وحتى 7 سبتمبر 2019، تولى قيادة جماعة إرهابية، ووجهت للمتهمين من 2 وحتى الـ 18 تهم الانضمام لجماعة إرهابية وارتكاب جرائم ارهابية تمس الأمن العام وسلامة المواطنين.


ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات بتمويل جماعة إرهابية، والشروع في قتل ضابط الشرطة محمد طارق وفرد الشرطة محمد صبحي، وتهم تخريب ممتلكات عامة وهي سيارات شرطة برصد المتهمين لسيارات الشرطة ومهاجمتها بهدف اراقة الدماء والقتل على الهوية باستهداف ضباط الجيش والشرطة بعمليات إرهابية.


كما وجهت النيابة للمتهمين جميعا تهم الشروع في قتل أفراد شرطة وتخريب ممتلكات عامة، ورصد سيارة شرطة والتخطيط لسرقة سيارة شرطة، وحيازة أسلحة نارية بنادق مسدسات، وخرطوش وأدوات تستخدم في تنفيذ العمليات التخربية، التي تستهدف الإضرار العمدي بسلامة المواطنين والتخطيط لتنفيذ عمليات تخريبية تستهدف منشآت الدولة وممتلكاتها والأماكن الحيوية بها.

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