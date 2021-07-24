استقر سعر اليورو اليوم السبت 24-7-2021 أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك خلال العطلة الرسمية، مسجلا فى البنك الأهلى المصري 18.36 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع، سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:









سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.46 جنيه للشراء.

18.58 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.36 جنيه للشراء.

18.55 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك مصر

18.38 جنيه للشراء.

18.59 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك البركة

18.46 جنيه للشراء.

18.61 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.40 جنيه للشراء.

18.55 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.46 جنيه للشراء.

18.60 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.41 جنيه للشراء.

18.60 جنيه للبيع.



