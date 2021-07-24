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صندوق تحيا مصر يتبرع بجهاز قسطرة لمستشفى المنيل التخصصي بجامعة القاهرة

السبت 24/يوليو/2021 - 12:47 م
رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة
آية حمروشي
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أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن تبرع صندوق تحيا مصر بالاشتراك مع بيت الخبرة بجهاز قسطرة بقيمة 8 ملايين جنيه إلى وحدة حسام موافي بمستشفى المنيل الجامعي التخصصي، وتم التوريد والتركيب والتشغيل وتدريب الأطباء.

وأوضحت الدكتورة هالة صلاح، أن جهاز القسطرة الذي تم التبرع به لمستشفى المنيل الجامعي يتيح علاج عدد كبير من المرضى يصل لنحو 100 حالة شهريًا بتقنية عالية، وأكد دكتور حسام موافي، أن الجهاز يمتلك تقنيات وخصائص متعددة عالية الدقة تساهم في علاج مرضى قصور الشرايين التاجية للقلب، وعلاج حالات قصور الشرايين الطرفيه والشرايين المُخية، بالإضافة إلى مساهمته في علاج المرضى على نفقة الدولة والتأمين الصحي وتقليل قوائم الانتظار.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن الجامعة طورت كثيرا من المسشفيات الجامعية، بهدف تقديم خدمات طبية على درجة عالية من الكفاءة وبما يواكب التطورات العالمية في مختلف التخصصات الطبية، مؤكدًا أن جامعة القاهرة حققت إنجازات كبيرة في مشروع تطوير المستشفيات الجامعية بما يساهم في إعادة هيكلتها وتجهيزها وإعدادها بأحدث الأجهزة الطبية والخبرات والكفاءات والأساتذة والإمكانيات العلمية والعملية، وذلك وفق أحدث الوسائل والنظم بمعايير دولية ووفق برامج زمنية محددة، بما يساهم في تقليل قوائم الانتظار وتقديم خدمات طبية على أعلى مستوى، حيث تعد ركيزة أساسية لتقديم الخدمات الصحية.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة تقوم بتنفيذ عدد من المشروعات الضخمة لتطوير المستشفيات الجامعية، وتحرص على السير فيها بخطى سريعة، باعتبار أنه مشروع قومي يخدم قطاعا جماهيريا كبيرا من المرضى بالمجتمع المصري، ويندرج تحته عدة مشروعات فرعية تشمل مستشفيات قصر العيني، ومستشفيات الأطفال أبو الريش المنيرة والياباني، ومستشفى طب الأسنان، والمنيل التخصصي، والمعهد القومي للأورام، والمعهد القومي للأورام الجديد 500500، ومستشفى ثابت ثابت.

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الكلمات المفتاحية

مستشفى المنيل التخصصي صندوق تحيا مصر جهاز قسطرة جامعةالقاهرة

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