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مي سليم تخطف أنظار جمهورها بإطلالة مميزة عبر " إنستجرام"
السبت 24/يوليو/2021 - 12:52 م
آيه عبد العزيز
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خطفت مي سليم أنظار متابعيها بإطلالة مميزة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام"
نشرت مي سليم صورة جديدة لها، ظهرت فيها وهي مرتدية فستان يجمع بين اللونين البينك و الأبيض، وتركت شعرها مُنسدلاً على كتفيها، ووضعت فوقه قبعة باللون البني، ونسقت مع إطلالتها مكياجًا بالألوان الهادئة فزادها ذلك جمالاً، وعلقت عليها قائلة:" صباح الخير".
والجدير بالذكر أن مي سليم شاركت في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل " لحم غزال"، وهو بطولة غادة عبد الرازق،عمرو عبد الجليل،شريف سلامة،إيمي طلعت زكريا،هاجر عفيفي،سما إبراهيم ،وفاء عامر تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.
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