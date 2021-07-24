مي سليم تخطف أنظار جمهورها بإطلالة مميزة عبر " إنستجرام"



والجدير بالذكر أن مي سليم شاركت في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل " لحم غزال"، وهو بطولة غادة عبد الرازق،عمرو عبد الجليل،شريف سلامة،إيمي طلعت زكريا،هاجر عفيفي،سما إبراهيم ،وفاء عامر تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.

خطفت مي سليم أنظار متابعيها بإطلالة مميزة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام"نشرت مي سليم صورة جديدة لها، ظهرت فيها وهي مرتدية فستان يجمع بين اللونين البينك و الأبيض، وتركت شعرها مُنسدلاً على كتفيها، ووضعت فوقه قبعة باللون البني، ونسقت مع إطلالتها مكياجًا بالألوان الهادئة فزادها ذلك جمالاً، وعلقت عليها قائلة:" صباح الخير".