Advertisements

مي سليم تخطف أنظار جمهورها بإطلالة مميزة عبر " إنستجرام"

السبت 24/يوليو/2021 - 12:52 م
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز
Advertisements



خطفت مي سليم أنظار متابعيها بإطلالة مميزة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام"

نشرت مي سليم صورة جديدة لها، ظهرت فيها وهي مرتدية فستان يجمع بين اللونين البينك و الأبيض، وتركت شعرها مُنسدلاً على كتفيها، ووضعت فوقه قبعة باللون البني، ونسقت مع إطلالتها مكياجًا بالألوان الهادئة فزادها ذلك جمالاً، وعلقت عليها قائلة:" صباح الخير". 

والجدير بالذكر أن مي سليم شاركت في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل " لحم غزال"، وهو بطولة غادة عبد الرازق،عمرو عبد الجليل،شريف سلامة،إيمي طلعت زكريا،هاجر عفيفي،سما إبراهيم ،وفاء عامر تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة. 

أخبار تهمك

شاهد.. بث مباشر لمباراة مصر والبرتغال في أولمبياد طوكيو

منذ ساعتين

عاجل.. ضبط الطالب المسؤول عن تسريب امتحان الفيزياء

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. الموت يفجع مستشار الرئيس للشؤون الصحية

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. رامي رضوان يكشف عن حقيقة وفاة دلال عبدالعزيز

منذ حوالي 13 ساعة

ضياء السيد يوصي الأهلي بضم هذه الصفقة

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يحسم صفقة إفريقية

منذ حوالي 12 ساعة

حتى لو الرصيد خلص.. أوقات لا يفصل فيها العداد مسبق الدفع (تعرف عليها)

منذ حوالي 3 ساعات

حقيقة انقلاب موسيماني على كهربا بعد مباراة البنك الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

طلائع الجيش يحدد شروطه لضم نجم الزمالك

منذ ساعة و نصف

أخر تطورات مصير جريزمان مع برشلونة

منذ ساعة

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ضد الأرجنتين

منذ نصف ساعة

أول رد فعل من الأهلي على تصريحات موسيماني المثيرة

منذ ساعتين

عاجل.. نقابة المهن الموسيقية تستنكر تصريحات إيمان البحر دويش

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. التعليم تعلق على وفاة طالبة خلال دخولها امتحان الفيزياء

منذ 34 دقيقة

خاص - وفاء عامر تتخذ إجراءً حاسمًا ضد مديري صفحاتها الإلكترونية بعد شائعة وفاة دلال عبد العزيز

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. وفاة الشاعر فؤاد حجاج صاحب أغنية "حديث الصباح والمساء"

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:53 ص

حتى لو الرصيد خلص.. أوقات لا يفصل فيها العداد مسبق الدفع (تعرف عليها)

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ضد الأرجنتين

01:30 م

أول رد فعل من الأهلي على تصريحات موسيماني المثيرة

11:59 ص

عاجل.. الموت يفجع مستشار الرئيس للشؤون الصحية

12:13 ص

خاص - وفاء عامر تتخذ إجراءً حاسمًا ضد مديري صفحاتها الإلكترونية بعد شائعة وفاة دلال عبد العزيز

03:13 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان