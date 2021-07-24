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تامر حسني يشعل مسرح "الاتحاد" بأبو ظبي بحفل غنائي ضخم وحضور جماهيري كبير

السبت 24/يوليو/2021 - 12:56 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أحيا الميجا ستار تامر حسني حفلاً غنائياً ضخماً بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي وسط حضور جماهيري كبير من عشاق أغنياته على خشبة مسرح "الاتحاد أرينا"، وسط تفاعل وانسجام كبير مع الحضور، وذلك مع الالتزام التام بأفضل الشروط الوقائية وإجراءات السلامة.


وقدَّم النجم تامر حسني خلال الحفل باقة متميزة من أجمل أغانيه والتي تفاعل معها الجمهور بالتحية والتصفيق، كما شارك الجمهور تامر غناء بعض أغنياته، واستقبله الحضور بحفاوة كبيرة لحظة صعوده على خشبة المسرح مقدماً أغنية "حلو المكان"، ليقدم بعدها مختارات من أشهر أغنياته منها: "كل مرة"، و"يا أنا يا مفيش"، و"عيون الناس"،و"اختراع"، و"بنت الإيه"، "قرب حبيبي"، و"تلفوني رن" و"خليك فولاذي".

وافتتح تامر حسني الأربعاء الماضي الحفلات الجماهيرية في مصر بمدينة العلمين، ليأتي بعدها مباشرة ليشارك جمهور أبوظبي افتتاح الحفلات المباشرة أيضاً في حفلات العيد، وعن ذلك قال:أعشق شعب وجمهور الإمارات، الذي يستقبلني في كل زيارة إليها بحفاوة كبيرة، معبراً عن سعادته لالتقائه بجمهور الإمارات مجدداً بعد فترة طويلة من الغياب بسبب الجائحة، متمنياً أن تنتهي الأزمة وتعود الحياة إلى طبيعتها من جديد، مشيداً بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تتخذها أبوظبي حفاظاً على السلامة العامة والحد من انتشار "كورونا".
تامر حسني يشعل مسرح "الاتحاد" بأبو ظبي بحفل غنائي ضخم وحضور جماهيري كبير
تامر حسني يشعل مسرح "الاتحاد" بأبو ظبي بحفل غنائي ضخم وحضور جماهيري كبير
تامر حسني يشعل مسرح "الاتحاد" بأبو ظبي بحفل غنائي ضخم وحضور جماهيري كبير
تامر حسني يشعل مسرح "الاتحاد" بأبو ظبي بحفل غنائي ضخم وحضور جماهيري كبير

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