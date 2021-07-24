أخر تطورات مصير جريزمان مع برشلونة

أوضح تقرير إسباني، آخر ما تم في عملية انتقال الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم برشلونة، إلى صفوف أتلتيكو مدريد.

وكشف برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، أن شقيقة اللاعب ووكيلته، ترغب في عقد جلسة مع مسئولي برشلونة، من أجل انضمام اللاعب إلى صفوف أتليتكو مدريد.

وأكدت تقارير صحفية أن هناك صفقة تبادلية محتملة بين الناديين، ينتقل بموجبها ساؤول نيجويز إلى صفوف البارسا، مقابل عودة جريزمان مجددًا إلى النادي المدريدي.

ويسعى نادي برشلونة إلى التخلص من مهاجمه الفرنسي، من أجل تقليص ميزانية الرواتب في ظل الأزمة المالية التي يمر بها جراء جائحة فيروس كورونا.

وكان خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، أوضح في تصريحات مؤخرًا أنه لا يمانع في فكرة رحيل جريزمان في حال وصول عرض جيد.