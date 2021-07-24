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الحكومة الأفغانية تعلن فرض حظر للتجول الليلي في مختلف أنحاء البلاد

السبت 24/يوليو/2021 - 12:58 م
أفغانستان
أفغانستان
وكالات
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أعلنت الحكومة الأفغانية، اليوم السبت، فرض حظر للتجول الليلي في مختلف أنحاء البلاد، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي سياق آخر، قالت حركة طالبان، إنها لا تريد احتكار السلطة، لكنهم تصر على أنه لن يكون هناك سلام في أفغانستان حتى تكون هناك حكومة جديدة متفاوض عليها في كابول وإقالة الرئيس أشرف غني.

 

في مقابلة مع وكالة أسوشيتيد برس، أوضح المتحدث باسم طالبان، سهيل شاهين، وهو أيضًا عضو في فريق التفاوض للجماعة، موقف المتمردين بشأن ما يجب أن يأتي لاحقا في بلد على حافة الهاوية. فقد استولت طالبان بسرعة على الأراضي في الأسابيع الأخيرة، واستولت على معابر حدودية استراتيجية وتهدد عددًا من عواصم المقاطعات - وهو تقدم يأتي مع مغادرة آخر جنود الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي أفغانستان.

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حظر التجول الحكومة الأفغانية أفغانستان

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