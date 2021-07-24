بأسلوب المغافلة.. إحالة المتهم بسرقة مستحضرات تجميل من صيدلية بالمعادي للجنح

قررت نيابة المعادى، اليوم، إحالة المتهم بسرقة الأدوية مستحضرات التجميل متبعا أسلوب "المغافلة" من داخل صيدليات بالمعادي إلى محكمة الجنح.



كانت البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تلاحظ لها وجود مشاجرة داخل إحدى الصيدليات الكائنة بذات المنطقة، وبسؤال المسئول عن الصيدلية المشار إليها، أقر بأنه حال تواجده داخل الصيدلية محل عمله، فوجئ بقيام المتهم بالشروع فى السرقة من داخلها، وقال ان تلك الواقعة لم تعد الأولى للمتهم بل أنه سرق كمية من مستحضرات التجميل من داخل الصيدلية محل الواقعة سابقًا.



وبمواجهة المتهم، إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه كما أقر بسرقة المضبوطات حيازته من داخل (2) صيدلية.



وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار النيابة لتباشر التحقيقات.