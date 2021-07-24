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"المصل واللقاح" يوجه مناشدة للمواطنين بشأن الموجة الرابعة لكورونا (فيديو)
السبت 24/يوليو/2021 - 01:02 م
رقية جمال
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قال الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إن الموجة الثالثة لفيروس كورونا في مصر تنخفض انخفاضا سريعا، وهناك نقصا كبيرا في أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا على المستوى الرسمي والعيادات والمستشفيات الخاصة.
وأضاف "الحداد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن العالم الخارجي يشهد موجة رابعة شديدة وعنيفة وليست بعيدة عنا، وبعض الدول التي ليست بعيدة عن مصر تشهد موجة رابعة وعنيفة، ومنها ليبيا وتونس والأردن، مشددًا على ضرورة الحذر الشديد، وتطبيق الإجراءات الاحترازية خلال الفترة القادمة حتى يحدث لا موجة ارتدادية أخرى.
وناشد رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، المواطنين بضرورة تناول لقاح فيروس كورونا حتى لا تكون الموجات القادمة عنيفة، موضحًا أن اللقاح يحمى من المضاعفات الخطيرة للإصابة ولا يمنع الإصابة، موضحًا أن اللقاح لا زال قادر على الحماية من المضاعفات الخطيرة حتى مع المتحور الجديد.
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